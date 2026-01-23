Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe convoca a profesionales para sumarse al Servicio Penitenciario: hay 80 vacantes disponibles

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe busca contadores, psicólogos, abogados. El plazo de inscripción presencial vence el 3 de febrero

23 de enero 2026 · 11:24hs
Está abierta la inscripción para distintos cargos en el Servicio Penitenciario de Santa Fe

Está abierta la inscripción para distintos cargos en el Servicio Penitenciario de Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe lanzó un concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir vacantes en el cuadro de Oficiales del Servicio Penitenciario. La búsqueda está orientada a profesionales que deseen sumarse tanto al escalafón administrativo como al de reintegración social.

agentes servicio penitenciario.jpg

Perfiles buscados y vacantes en el Servicio Penitenciario

La convocatoria busca cubrir un total de 80 vacantes distribuidas en las siguientes especialidades:

Escalafón administrativo

  • Contadores: 6 vacantes.

Escalafón profesional (reintegración social)

  • Psicólogos: 30 vacantes.
  • Trabajadores sociales: 17 vacantes.
  • Terapistas ocupacionales: 14 vacantes.
  • Abogados: 13 vacantes.

Plazos y lugares de inscripción

Los interesados podrán realizar la inscripción de manera presencial en un período que ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026.

Para facilitar el trámite, se han habilitado centros de recepción de documentación en distintas zonas de la provincia:

  • Santa Fe: Dirección General del Servicio Penitenciario (San Jerónimo 1170).
  • Coronda: Unidad Penitenciaria N.º 1 Doctor César Raúl Tasares (Belgrano 2421).
  • Rosario: Unidad Penitenciaria N.º 3 (Zeballos 2951).
  • Vera: Unidad Penitenciaria N.º 10 de Santa Felicia (Zona Rural, Vera).
  • Piñero: Unidad Penitenciaria N.º 11 (Ruta N.º 14, Km 13.500).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/GobSantaFe/status/2014446740384940354&partner=&hide_thread=false

Aviso importante: todas las fotocopias que se adjunten a la presentación deben estar debidamente certificadas por Escribano Público o Autoridad Judicial. A los interesados les quedan apenas 10 días para completar el trámite (cierra el 3 de febrero).

Los profesionales seleccionados prestarán servicio en las distintas unidades penitenciarias distribuidas a lo largo del territorio provincial, cumpliendo un rol clave en la gestión administrativa y el proceso de resocialización de los internos.

Santa Fe Servicio penitenciario vacantes Seguridad inscripción
Noticias relacionadas
La campaña de vacunación itinerante en Santa Fe tiene el objetivo de una amplia cobertura 

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

La Assal de Santa Fe retiró del mercado, por estar falsificada, la grasa bovina marca La Chacha

La provincia de Santa Fe emitió un alerta alimentaria para una grasa bovina

Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe 

Por obras, hay cortes de calle y desvíos de colectivos este viernes en Santa Fe

La Semana de la Laguna, para disfrutar la Setúbal

Semana de la Laguna: el cronograma de actividades para este viernes

Lo último

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Último Momento
Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Colón avanza por Kevin López y ya presentó una oferta formal a Independiente por el volante central

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

Adrián Balboa emigra a Rusia ¿Cuánto dinero recibirá Unión por su porcentaje en la transferencia?

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

San Lorenzo acelera por Luciano Vietto y prepara una oferta para sumar jerarquía en el ataque azulgrana

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Seguridad: Pullaro afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Mercado de pases: Boca reactiva gestiones por Ascacíbar y presiona a Estudiantes por el volante clave

Ovación
Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Qué chances tiene Unión de repatriar a Mauricio Martínez

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Maizon Rodríguez, un muro en el debut de Unión

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"