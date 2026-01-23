El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe lanzó un concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir vacantes en el cuadro de Oficiales del Servicio Penitenciario. La búsqueda está orientada a profesionales que deseen sumarse tanto al escalafón administrativo como al de reintegración social.
Santa Fe convoca a profesionales para sumarse al Servicio Penitenciario: hay 80 vacantes disponibles
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe busca contadores, psicólogos, abogados. El plazo de inscripción presencial vence el 3 de febrero
Perfiles buscados y vacantes en el Servicio Penitenciario
La convocatoria busca cubrir un total de 80 vacantes distribuidas en las siguientes especialidades:
Escalafón administrativo
- Contadores: 6 vacantes.
Escalafón profesional (reintegración social)
- Psicólogos: 30 vacantes.
- Trabajadores sociales: 17 vacantes.
- Terapistas ocupacionales: 14 vacantes.
- Abogados: 13 vacantes.
Plazos y lugares de inscripción
Los interesados podrán realizar la inscripción de manera presencial en un período que ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026.
Para facilitar el trámite, se han habilitado centros de recepción de documentación en distintas zonas de la provincia:
- Santa Fe: Dirección General del Servicio Penitenciario (San Jerónimo 1170).
- Coronda: Unidad Penitenciaria N.º 1 Doctor César Raúl Tasares (Belgrano 2421).
- Rosario: Unidad Penitenciaria N.º 3 (Zeballos 2951).
- Vera: Unidad Penitenciaria N.º 10 de Santa Felicia (Zona Rural, Vera).
- Piñero: Unidad Penitenciaria N.º 11 (Ruta N.º 14, Km 13.500).
Aviso importante: todas las fotocopias que se adjunten a la presentación deben estar debidamente certificadas por Escribano Público o Autoridad Judicial. A los interesados les quedan apenas 10 días para completar el trámite (cierra el 3 de febrero).
Los profesionales seleccionados prestarán servicio en las distintas unidades penitenciarias distribuidas a lo largo del territorio provincial, cumpliendo un rol clave en la gestión administrativa y el proceso de resocialización de los internos.