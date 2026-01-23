Santa Fe convoca a profesionales para sumarse al Servicio Penitenciario: hay 80 vacantes disponibles

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe busca contadores, psicólogos, abogados. El plazo de inscripción presencial vence el 3 de febrero

Está abierta la inscripción para distintos cargos en el Servicio Penitenciario de Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe lanzó un concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir vacantes en el cuadro de Oficiales del Servicio Penitenciario. La búsqueda está orientada a profesionales que deseen sumarse tanto al escalafón administrativo como al de reintegración social.

La convocatoria busca cubrir un total de 80 vacantes distribuidas en las siguientes especialidades:

Escalafón administrativo

Contadores: 6 vacantes.

Escalafón profesional (reintegración social)

Psicólogos: 30 vacantes.

30 vacantes. Trabajadores sociales: 17 vacantes.

17 vacantes. Terapistas ocupacionales: 14 vacantes.

14 vacantes. Abogados: 13 vacantes.

Plazos y lugares de inscripción

Los interesados podrán realizar la inscripción de manera presencial en un período que ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 3 de febrero de 2026.

Para facilitar el trámite, se han habilitado centros de recepción de documentación en distintas zonas de la provincia:

Santa Fe: Dirección General del Servicio Penitenciario (San Jerónimo 1170).

Dirección General del Servicio Penitenciario (San Jerónimo 1170). Coronda: Unidad Penitenciaria N.º 1 Doctor César Raúl Tasares (Belgrano 2421).

Unidad Penitenciaria N.º 1 Doctor César Raúl Tasares (Belgrano 2421). Rosario: Unidad Penitenciaria N.º 3 (Zeballos 2951).

Unidad Penitenciaria N.º 3 (Zeballos 2951). Vera: Unidad Penitenciaria N.º 10 de Santa Felicia (Zona Rural, Vera).

Unidad Penitenciaria N.º 10 de Santa Felicia (Zona Rural, Vera). Piñero: Unidad Penitenciaria N.º 11 (Ruta N.º 14, Km 13.500).

Aviso importante: todas las fotocopias que se adjunten a la presentación deben estar debidamente certificadas por Escribano Público o Autoridad Judicial. A los interesados les quedan apenas 10 días para completar el trámite (cierra el 3 de febrero).

Los profesionales seleccionados prestarán servicio en las distintas unidades penitenciarias distribuidas a lo largo del territorio provincial, cumpliendo un rol clave en la gestión administrativa y el proceso de resocialización de los internos.