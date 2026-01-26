Santa Fe bajo fuego: rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y la máxima rozará los 40 °C El SMN emitió un aviso nivel amarillo para Santa Fe y alrededores. Se espera una jornada agobiante con una sensación térmica que podría superar los registros 26 de enero 2026 · 08:49hs

José Busiemi/UNO Santa Fe Alerta amarilla: calor extremo en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir una de las jornadas con más calor del verano. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región se encuentra bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, con efectos de "leves a moderados" en la salud, pero peligroso para los grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

calor alertas SMN .jpg Para este lunes, se prevé un cielo parcialmente nublado y un ambiente marcadamente inestable, aunque sin probabilidad de precipitaciones que traigan alivio. Con una mínima que ya arrancó alta en los 23 °C, el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una máxima estimada de 39 °C, transformando a la capital santafesina en un verdadero horno durante la tarde.

Pronóstico Santa Fe - 26 de Enero Estado del tiempo: Cielo parcialmente nublado e inestable. Sin lluvias previstas para hoy. Temperaturas: • Mínima: 23 °C • Máxima: 38 °C - 39 °C • Noche: 29 °C Alerta amarilla Vigente por temperaturas extremas (calor). Puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente para grupos de riesgo (niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas). Recomendaciones Mantenerse hidratado (beber agua sin esperar a tener sed).

Evitar exposición al sol entre las 10 y las 16.

Usar ropa clara y liviana.

Consumir frutas y verduras.