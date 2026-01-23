La provincia de Santa Fe está bajo un alerta amarillo por la ola de calor

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

El organismo informó que mantiene el alerta amarillo en zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

mapa_temp_extremas Los datos del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional. gentileza

Qué implica este nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

clima calor El tiempo en la ciudad de Santa Fe José Busiemi/UNO Santa Fe

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 23.8º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa un incremento en el aporte de aire cálido en los niveles medios y bajos de la troposfera, mientras que en altura se mantiene la acción de corrientes frías. Esta situación genera que las condiciones se mantengan similares a los días anteriores, con ciertas oscilación entre relativamente estables o algo inestables pero manteniéndose mayormente soleados. Respecto de las temperaturas, se observa el incremento gradual de los registros térmicos con el correr de los días, no obstante ello no se observan posibilidades de lluvias durante los próximos días en la región.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso, sobre todo las mínimas, 22º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto se espera un domingo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables a inestablescon temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 23º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones inestables con temperaturas en ascenso de las mínimas, 25º y poco cambio de las máximas, 37º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos y luego cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026