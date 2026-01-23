Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La provincia de Santa Fe está bajo un alerta amarillo por la ola de calor

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

23 de enero 2026 · 08:14hs
Altas temperaturas

gentileza

Altas temperaturas

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

El organismo informó que mantiene el alerta amarillo en zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

mapa_temp_extremas
Los datos del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

Los datos del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué implica este nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

clima calor
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 23.8º y se espera que la máxima alcance los 37º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa un incremento en el aporte de aire cálido en los niveles medios y bajos de la troposfera, mientras que en altura se mantiene la acción de corrientes frías. Esta situación genera que las condiciones se mantengan similares a los días anteriores, con ciertas oscilación entre relativamente estables o algo inestables pero manteniéndose mayormente soleados. Respecto de las temperaturas, se observa el incremento gradual de los registros térmicos con el correr de los días, no obstante ello no se observan posibilidades de lluvias durante los próximos días en la región.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso, sobre todo las mínimas, 22º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto se espera un domingo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables a inestablescon temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 23º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, lunes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones inestables con temperaturas en ascenso de las mínimas, 25º y poco cambio de las máximas, 37º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos y luego cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Santa Fe alerta Servicio Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
La Assal de Santa Fe retiró del mercado, por estar falsificada, la grasa bovina marca La Chacha

La provincia de Santa Fe emitió un alerta alimentaria para una grasa bovina

Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe 

Por obras, hay cortes de calle y desvíos de colectivos este viernes en Santa Fe

La Semana de la Laguna, para disfrutar la Setúbal

Semana de la Laguna: el cronograma de actividades para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"