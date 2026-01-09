Uno Santa Fe | Santa Fe | alertas

Siguen vigente dos alertas por tormentas fuertes para la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicios Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

9 de enero 2026 · 07:27hs
Siguen vigente dos alertas por tormentas fuertes para la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El Servicios Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas por tormenta, una amarilla y otra naranja, que abarcan a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Para la mañana de este viernes, el aviso es naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

En tanto para la tarde pasa a amarillo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo nublado, inestable, lluvias y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.9º y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se observa la influencia de un sistema de baja presión desde el noroeste en la región que inestabiliza las condiciones, generando durante la jornada, probables precipitaciones y posibles tormentas aisladas, no descartándose la ocurrencia de eventos más severos. Este proceso, se extenderá hasta finales de la jornada de hoy, las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia comienzos de las primeras horas de la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas, para luego volver a ascender gradualmente.

Sábado con cielo nublado y con condiciones algo inestables, mejorando con una baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18º y en suave ascenso en las máximas, 27º. Vientos moderados a leves del sector suroeste.

En tanto se espera un domingo con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 19º y ascenso en las máximas, 32º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del sector este.

Por último se espera un lunes cielo mayormente soleado a despejado con condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 33º. Vientos leves del sector nor/noroeste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

