Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 9 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

9 de enero 2026 · 07:03hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos y reemplazo de conductores, interrumpirá el servicio este viernes 9 de enero en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Juan del Campillo, Solís, Europa y Pasaje Mitre

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de: RN11, Chañar, Fresnos y Estrella Federal

• 9 a 13 en la zona de: RN11, Aromos, Almirante Brown y Eva Perón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Sauce Viejo
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

La localidad santafesina de Monte Vera

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en plena calle en Monte Vera

Una camioneta cayó al río en Sauce Viejo 

Sauce Viejo: una camioneta cayó al río y el conductor logró salvarse

Lo último

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Último Momento
Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Ovación
Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"