Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 9 de enero para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos y reemplazo de conductores, i nterrumpirá el servicio este viernes 9 de enero en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8.30 a 12.30 en la zona de: Juan del Campillo, Solís, Europa y Pasaje Mitre

SAUCE VIEJO

• 8 a 10 en la zona de: RN11, Chañar, Fresnos y Estrella Federal

• 9 a 13 en la zona de: RN11, Aromos, Almirante Brown y Eva Perón

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

