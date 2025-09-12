Santa Fe hace historia: ZOE, la docente de inteligencia artificial, debutó en el Colegio San José de Villa Cañás

La experiencia se desarrolló entre el 11 y el 25 de agosto y fue relatada por la directora Gabriela Farina en el programa “Mañana UNO” (FM 106.3)

En la localidad de Villa Cañás , al sur de la provincia de Santa Fe , el Colegio San José se convirtió en noticia nacional al ser la primera institución educativa en implementar a ZOE , una docente creada con inteligencia artificial (IA) por un desarrollador argentino. La experiencia, desarrollada del 11 al 25 de agosto , impactó tanto a estudiantes como a profesores y abrió un intenso debate sobre el uso de nuevas tecnologías en la educación .

La directora del establecimiento, Gabriela Farina , relató los detalles en una entrevista con Fabián Acosta en el programa radial “Mañana UNO” que se emite por FM 106.3 . “Nos sorprendió mucho la repercusión a nivel nacional. Era una realidad que veníamos planificando desde febrero, pero cuando todos los medios empezaron a replicar la noticia nos sorprendimos”, explicó.

Cómo surgió la idea de incorporar a ZOE

Según contó Farina, la iniciativa nació cuando un padre de exalumnos del colegio se puso en contacto con el desarrollador Cris Menéndez, creador de ZOE, quien ofreció la posibilidad de testear esta docente virtual. La propuesta fue aceptada por todo el equipo docente y autorizada por la supervisión del Ministerio de Educación de Santa Fe.

“Todos los profesores estuvieron entusiasmados desde el minuto cero, eso fue clave para poder llevar adelante la experiencia”, destacó la directora.

El colegio cuenta con dos orientaciones —Economía y Administración y Artes Audiovisuales— y se eligió el marketing digital como eje de trabajo porque articulaba ambas áreas. Los alumnos desarrollaron un trabajo práctico final en el que crearon sitios web de empresas ideadas por ellos mismos, aplicando los contenidos aprendidos con ZOE.

Cómo fue la interacción entre los alumnos y ZOE

Los estudiantes accedieron a una plataforma e-learning con ocho módulos de visualización y luego interactuaban con ZOE mediante un chat de WhatsApp. A diferencia de otros sistemas de IA, esta docente virtual no brinda respuestas directas sino que formula preguntas de metacognición para que el alumno construya su propio concepto.

“A veces para un adolescente es frustrante porque quieren todo rápido. Ahí fue fundamental el rol del profesor real, incentivando y guiando”, explicó Farina.

Un debate sobre el uso de la IA en la educación

La experiencia demostró que la inteligencia artificial puede ser una herramienta positiva si se usa con pautas claras y en “cápsulas de conocimiento”. “Nosotros seguimos trabajando con carpetas, lecturas y momentos en los que se guardan los celulares. Esto fue corroborar que se puede usar positivamente”, remarcó la directora.

Aunque ZOE fue diseñada para toda América Latina —por eso su aspecto no refleja un “tipo argentino” sino un biotipo neutro— el lenguaje es accesible para estudiantes de distintos países.

El Colegio San José ya envió su informe al Ministerio de Educación y espera nuevas instancias para probar la herramienta en otras áreas, como oratoria, para mejorar las habilidades de expresión de los alumnos.

La experiencia del Colegio San José de Villa Cañás es considerada la primera de su tipo en Latinoamérica. “Nos enteramos que hablaban un montón de ZOE y de nuestra experiencia en congresos, pero nunca nos invitaron. Igual estamos dispuestos a seguir compartiendo”, dijo Farina.

Entrevista completa:

