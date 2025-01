Santa Fe infernal: cómo amortiguar la ola de calor que se viene

Durante las horas de sol, principalmente entre las 10 y las 18, mantener ventanas y puertas al exterior cerradas. Incluso persianas y cortinas cerradas (black out incluidos) ayudan mucho a aislar del calor. Preferible vivir en penumbras, pero más fresco. Las ventanas siempre con cortina de enrollar o postigos.

cortinas calor Santa Fe aire acondicionado casa .jpg

Colocar burletes al menos provisoriamente, puede evitar que entre el aire caliente del exterior durante las horas más duras del calor. Las puertas interiores de habitaciones y cuartos que no se utilizan, también conviene mantenerlas cerradas.

Siempre es conveniente ventilar los ambientes de noche, en ese momento sí abrir las ventanas, pero cuando la temperatura exterior da un respiro.

En las ventanas que entra mucho sol, se puede generar sombra con sábanas o toallas. Si es posible, mover alguna maceta para evitar los rayos directos de luz y sol.

Calor y los pisos

Si se tiene piso de cemento o losa de techo, es bueno mojarlos cada tanto para bajarles la temperatura. En las obras se "riegan" constantemente los pisos de cemento para bajarles unos grados y generar un ambiente más fresco. Se puede pasar un trapo de piso húmedo al piso cerámico y se va a notar el cambio.

Losas y chapas pintadas de blanco, la diferencia al sol es de +/- 50 °C. En aleros y pasillos son convenientes cortinas de esterilla (junco) no se calientan y no da el sol en las paredes.

Evitar encender velas, lámparas o focos incandescentes y artefactos que se calienten mucho. Aunque parezca insignificante, además del gasto energético, generan mucho calor y todo suma.

Si se tienen plantas de interior, colocarlas cerca de las ventanas para generar sombra y regarlas. La tierra húmeda de estas macetas, ayudan a templar el ambiente.

Acondicionar el aire ambiente

Si se tiene aire acondicionado, ponerlo en 24 grados que es mucho más eficiente que en frío extremo y usar la función de deshumidificación. Una vez que el ambiente entra en régimen, tratar de hacer todas las tareas en esa habitación. Ir enfriando ambientes por la casa es muy ineficiente.

De más está decir que los artefactos de grandes consumos que no sean estrictamente necesarios, evitar utilizarlos al menos en las horas pico de consumo (cuando hay más calor).

aire acondicionado Santa Fe verano.jpg

Los días de temperaturas extremas, suele bajar y fluctuar mucho la tensión que llega de las empresas proveedoras y los equipos sufren y hasta pueden generar desperfectos y sobrecalentamientos hasta romperlos.

No lavar la ropa de día, no tener todos los aires acondicionados de la casa encendidos, no planchar, evitar utilizar el hornito eléctrico, el filtro de la piscina, la pava eléctrica y la "Air fryer" en horas de la tarde. Si es necesario, utilizar el microondas para cocinar.

A la heladera separarla unos centímetros de la pared, el motor se ventilará mejor y trabajará menos exigido.

calor Santa Fe casa aire acondicionado.jpg

Si se tiene ventilador, probar colocando un recipiente con hielo delante y ubicarlo lo más bajo posible. No es para nada estético, pero el ventilador con una botella de hielo colgando da buenos resultados. De esta manera se va a generar una brisa con el aire fresco cercano al suelo. El aire caliente asciende, hay que tenerlo en cuenta para el ventilador de techo también.

Evitar prender el horno y hornallas por mucho tiempo.

Preparados para la Santa Fe candente

Siempre conviene tener cargados los dispositivos electrónicos, baterías y cargadores externos, tener mucha agua fresca en la heladera y algo de agua en recipientes, para prevenir los cortes de luz.

Y por último, dejar recipientes con agua fresca en la vereda y a la sombra, para los perros y gatos vagabundos.

Regar siempre de noche, cuando el sol ya bajó. Si no se evapora gran parte del agua utilizada.