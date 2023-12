Santa Fe insistirá para que el nuevo gobierno termine de construir la cárcel federal en Coronda

pullaro paso larreta (5).jpg Gentileza Télam.

"Hay que tener un comando unificado que nos permita llevar adelante el plan de seguridad de la provincia, que la Nación venga a colaborar, a trabajar junto a la provincia y no de manera descoordinada. Que eso también nos permita sumar la mirada del intendente de Santa Fe y el intendente de Rosario, que haya mucho trabajo articulado en materia de seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico y también de integración social", añadió.

Respecto a los detenidos federales, la vicegobernadora electa contó que fue uno de los temas de la reunión. "Con Maxi (Pullaro) planteamos, y Patricia (Bullrich) lo sabe muy bien, que la provincia de Santa Fe hoy tiene muchos presos federales en las cárceles de la provincia de Santa Fe, por lo tanto, hay que resolverlo de alguna manera. Le pedimos a quien va asumir que el nuevo gobierno termine la cárcel federal que se está haciendo en Coronda", precisó.

Scaglia manifestó el lugar que deben ocupar con Pullaro frente a la alianza que formó el PRO con La Libertad Avanza: "Tenemos que tener respeto por nuestros votantes, la gente eligió a Javier y en gran mayoría era un votante muy nuestro, que nos acompañó en otras elecciones, por lo tanto, la gente no espera que seamos quienes les pongamos los palos en la rueda a Milei. La gente espera que seamos constructores, que podamos ayudarlos, colaborar con nuestros legisladores. Eso no significa el cogobierno con Milei, sino que podamos trabajar juntos y no obturar en un momento en donde la oposición que será el kirchnerismo será quien más palos en la rueda le ponga al presidente electo, en un gobierno donde las personas tienen muchas expectativas y esperanzas".

En torno a la reconfiguración de Juntos por el Cambio manifestó: "Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, J×C tiene otros actores y protagonismos, me parece que no hay que tirarle toda la mochila. Juntos por el Cambio tiene que resolver cómo continua, para mí la continuidad de Juntos por el Cambio está en los 10 gobernadores, representan y representamos, porque soy parte, la verdadera composición de J×C. Si miramos la provincia, Maxi es del radicalismo y yo del PRO, vamos a trabajar los próximos cuatro años juntos. En los gobernadores está el futuro de Juntos por Cambio, el nuevo Juntos por el Cambio. Después, las cuestiones partidarias y el protagonismo que tienen los presidentes de los partidos se resuelven dentro de los mismos. En ese lugar, me parece que tanto Morales, que tiene un alto perfil, como Carrió, Bullrich y el expresidente de la Nación, responden a sus propios partidos, ahí no tenemos que opinar".

Sobre la salida de la Coalición Cívica de Juntos por el Cambio y dada a conocer por la propia Elisa Carrió, expresó: "No es un rompimiento formal, hay que ver cómo termina la composición adentro del Congreso, todavía hay un futuro de J×C que está asociado a que podamos rearmarnos. Con esa composición que es mucho más amplia a veces en las provincias que en la Nación o dirigentes nacionales. Hay que correrse un poco de la lógica porteña y mirar qué nos pasa a los que estamos en el interior, que somos 10 gobernadores y vicegobernadores que tenemos que afrontar desafíos difíciles en nuestras provincias. Ganamos en Juntos por el Cambio, en el caso de Santa Fe en Unidos para Cambiar Santa Fe y somos mucho más amplios que tres personas, mucho más pujantes".

