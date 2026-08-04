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Santa Fe tendrá una semana con cielo cubierto, lluvias y un fuerte cambio de temperatura

El pronóstico de la FICH-UNL indica que la nubosidad persistirá durante los próximos días. El jueves podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, mientras que el viernes llegará el aire frío con mínimas cercanas a los 7°C.

4 de agosto 2026 · 08:07hs
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Santa Fe tendrá una semana con cielo cubierto, lluvias y un fuerte cambio de temperatura

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y con una temperatura de 15.3º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene una configuración en las masas de aire, por la presencia de un frente estacionario en el norte del litoral, que aporta una masa de aire cálido y húmedo, que al combinarse con la masa de aire en altura levemente más fría, lo que permite que las condiciones se presenten con cierto grado de inestabildiad, con alto contenido de humedad ambiente y abundante nubosidad, posibilidad de neblinas en zonas rurales e islas, y probabilidad de lloviznas y garuas, no descartándose mejoramientos temporales. No obstante, por el ingreso de un frente frío vientos de dirección sur/suroeste en la jornada del jueves próximo, se preve lluvias y tormentas aisladas. Respecto de las temperaturas, poca variación, con poca amplitud térmica, hasta el fin de la semana que se prevé el descenso marcado de los registros térmicos.

Miércoles con cielo nublado a cubierto. Condiciones algo inestables, desmejorando con la probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles aisladas. Temperaturas con poco cambio: mínima 16º y máxima 21º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando a leves del este, por momentos.

En tanto para el jueves se espera una jornada con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Temperaturas en leve descenso: mínima 11º y máxima 18º. Vientos leves del sector este/noreste, para luego rotar a moderados o regulares del sector sur/suroeste, con ráfagas.

Por último, viernes parcialmente nublado con condiciones relativamente estables, mejorando. Temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 16º. Vientos moderados del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

Santa Fe lluvias temperatura
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