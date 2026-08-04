Santa Fe tendrá una semana con cielo cubierto, lluvias y un fuerte cambio de temperatura

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y con una temperatura de 15.3º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene una configuración en las masas de aire, por la presencia de un frente estacionario en el norte del litoral, que aporta una masa de aire cálido y húmedo, que al combinarse con la masa de aire en altura levemente más fría, lo que permite que las condiciones se presenten con cierto grado de inestabildiad, con alto contenido de humedad ambiente y abundante nubosidad, posibilidad de neblinas en zonas rurales e islas, y probabilidad de lloviznas y garuas, no descartándose mejoramientos temporales. No obstante, por el ingreso de un frente frío vientos de dirección sur/suroeste en la jornada del jueves próximo, se preve lluvias y tormentas aisladas. Respecto de las temperaturas, poca variación, con poca amplitud térmica, hasta el fin de la semana que se prevé el descenso marcado de los registros térmicos.