En el marco del Día Internacional de la NO Violencia contra las Mujeres, cientos de manifestantes se movilizaron este martes 25 de noviembre por las calles de la ciudad de Santa Fe bajo la convocatoria de la Asamblea Ni Una Menos.

Santa Fe marchó contra la violencia de género: "Que la vida no sea una carrera contra la muerte"

El país se movilizó este martes 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la NO Violencia contra las Mujeres . Las marchas se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional en un contexto de emergencia, marcado por números alarmantes de femicidios, travesticidios y lesbicidios que exigen una respuesta inmediata.

En la ciudad de Santa Fe, la convocatoria fue multitudinaria y heterogénea. La Asamblea Ni Una Menos organizó la concentración, que comenzó a las 17:30 con una caminata que partió desde la Municipalidad de Santa Fe hasta la Casa de Gobierno. La movilización congregó a personas de diversas edades, géneros y partidos políticos, reflejando que la violencia de género es una problemática que convoca a toda la sociedad.

Cifras y símbolos de la urgencia

La marcha se llevó a cabo bajo dos consignas centrales: "¡Revolución feminista ahora!" y que "la vida de las mujeres y disidencias no sea una carrera contra la muerte".

Para simbolizar la urgencia de la situación, los participantes utilizaron una vestimenta particular: una remera negra acompañada de una pechera de maratonista. El número que lucían era el 229, en referencia a las mujeres y disidencias que habían sido víctimas fatales de la violencia machista en lo que iba del año.

Sin embargo, en las últimas horas, la cifra lamentablemente cambió y ascendió a 232, un dato que subraya la imparable escalada de la violencia que motivó la convocatoria.

Las historias y las vivencias de las mujeres y disidencias que se movilizaron son distintas, marcadas por diversos contextos y tiempos, pero todas se unieron en un grito común para decir "basta" a las situaciones de violencia que han experimentado.

La lucha en la calle

En diálogo con UNO Santa Fe, Carina De Paoli, integrante de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, se expresó sobre la importancia de la manifestación y la lucha en las calles: "La verdad que ser parte del movimiento de mujeres y disidencias de la ciudad donde uno vive, me llena de orgullo porque muchos de los derechos los conquistamos en la calle, los conquistamos acá, con todas las compañeras que estamos acá, con cada organización que trabaja con mujeres".

"Necesitamos una justicia que mire para este lado, que no sea injusta, no que incline la balanza, sino que de verdad ponga la balanza en su lugar y pueda pensar que no es lo mismo para las mujeres que para los varones, que no es lo mismo para las lesbianas, las travestis, los gays que para los heterosexuales", subrayó y finalizó: "Necesitamos una justicia moderna, una justicia que pueda escuchar, una justicia que pueda mirar, una justicia que se pueda aggiornar, una justicia que salga y que mire lo que pasa realmente en la calle".