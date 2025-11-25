Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Marcha del 25N en Santa Fe: organizaciones se manifiestan para exigir políticas contra la violencia de género

La movilización partió desde la Municipalidad y avanza hacia Tribunales y la Plaza 25 de Mayo. Exigen la declaración de la emergencia en violencia de género.

25 de noviembre 2025 · 18:40hs
Las calles del centro de Santa Fe son escenario de una nueva marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Convocadas por la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe, cientos de mujeres, organizaciones y agrupaciones sociales comenzaron a movilizarse esta tarde desde la Municipalidad.

Con remeras negras como símbolo de duelo, las manifestantes avanzan por un recorrido que culminará en la Plaza 25 de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre colectivos feministas.

"¡¡¡Que la vida de las mujeres y disidencias, no sea una carrera contra la muerte!!! Este 25N seamos maratón! Seguiremos gritando que no nos sigan violentando y matando!. Seguiremos denunciando que el Estado es responsable!Ponete una remera negra, ropa deportiva y la pechera de maratonista en el pecho que visibiliza los números que duelen, que dan bronca y que no son meras cifras, son mujeres y disidencias asesinadas por la violencia machista.", anuncia la convocatoria en redes sociales.

