Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín reúnen el 81,4% del stock bovino en tambos. Los bajos precios que reciben los productores, de nuevo en la mira.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de agosto 2025 · 12:54hs
La cantidad de tambos activos en Santa Fe continúa disminuyendo y genera preocupación en el sector lácteo. Según un informe elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (Bcsf), la provincia contabiliza 3.345 establecimientos activos, con una caída del 1,2% interanual y la pérdida de 125 tambos en comparación con 2023.

El fenómeno se replica a nivel nacional, donde se registran 9.702 tambos en total, un 1,8% menos que el año pasado. Sin embargo, Santa Fe sigue siendo un actor central en la actividad: concentra el 34,5% de los tambos del país y se ubica como la segunda provincia con mayor número de bovinos destinados a la producción láctea, con 908.885 cabezas, detrás de Córdoba, que contabiliza 917.187.

“La reducción en el número de tambos responde a factores coyunturales y estructurales, como los efectos de la sequía, la concentración de unidades productivas y la lenta recuperación de pasturas destinadas a la alimentación del rodeo”, destaca el documento del CES-BCSF.

Los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín reúnen el 81,4% del stock bovino en tambos y el 78% de los establecimientos de la provincia. Solo estas cuatro zonas concentran uno de cada cuatro bovinos lecheros del país, lo que refuerza la relevancia nacional de la región.

Producción en recuperación, pero con rentabilidad en tensión

Pese a la merma en la cantidad de tambos, la producción de leche cruda muestra señales de recuperación. Entre enero y julio de 2025, las once principales industrias lácteas de la provincia procesaron 825,6 millones de litros, lo que significa un crecimiento del 5,4% interanual. Aun así, la Bolsa de Comercio advierte que estos niveles se mantienen por debajo de los registros históricos de los últimos 15 años.

En paralelo, los precios pagados a los productores avanzan a un ritmo menor que la inflación. El valor promedio por litro pasó de $413,1 en julio de 2024 a $482,2 en julio de 2025, lo que implica una suba del 16,7% interanual, pero insuficiente para compensar los aumentos de costos y la pérdida de rentabilidad.

Perspectivas para lo que resta de 2025

El informe del CES-BCSF proyecta que, si las condiciones climáticas favorables se mantienen y se consolida la reposición de rodeos, la producción primaria de leche cruda podría crecer entre un 5% y un 8% en Santa Fe durante 2025 respecto del año pasado.

El estudio advierte que la sustentabilidad del sector sigue enfrentando desafíos estructurales: el traspaso generacional en los tambos, la necesidad de inversión en tecnología, la recuperación del stock bovino tras la sequía y el rol de la industria en la fijación de precios al productor primario.

“Si bien las perspectivas productivas son positivas, la mejora de la rentabilidad y la modernización tecnológica serán claves para sostener la actividad a largo plazo”, concluye el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

