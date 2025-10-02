Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe se consolida como la segunda provincia con más motos 0 km del país

Con casi 6 mil patentamientos en septiembre, la provincia acumula más de 49 mil unidades en los primeros nueve meses de 2025, consolidando un crecimiento sostenido del mercado de motovehículos.

2 de octubre 2025 · 17:57hs
La presencia de motos cero kilómetro en las calles de Santa Fe sigue en aumento durante 2025. Estos vehículos, reconocidos por su agilidad y bajo costo operativo, se han convertido en una herramienta clave para miles de trabajadores, en especial aquellos que prestan servicios a través de aplicaciones de delivery y transporte urbano.

Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en los primeros nueve meses del año se patentaron 474.575 motos a nivel nacional, un incremento del 39,8% respecto al mismo período de 2024.

En septiembre, los modelos más vendidos consolidaron tendencias históricas: la Honda Wave 110 lideró el ranking con 6.056 unidades, seguida de la Gilera Smash con 5.478. El tercer puesto correspondió a la Keller KN 110-8 con 4.581, mientras que la Motomel B110 se mantuvo cuarta con 3.508 unidades, y la Corven Energy 110 ascendió al quinto lugar con 3.084 registros.

El crecimiento de las motos en Santa Fe

En septiembre, Santa Fe registró 5.928 patentamientos, representando el 10% del total nacional. A lo largo de los primeros nueve meses, la provincia acumuló 49.207 unidades, consolidándose como la segunda con mayor cantidad de motos 0 km del país, por detrás de Buenos Aires (156.748) y superando a Córdoba (46.631).

El aumento responde, en gran medida, a que las motos se han transformado en herramientas de trabajo. Su bajo costo de mantenimiento y facilidad de desplazamiento las hacen ideales para trabajadores de plataformas de delivery y servicios urbanos, especialmente en ciudades como Rosario y Santa Fe capital.

La demanda de motovehículos cero kilómetro también se ha visto impulsada por la expansión de las aplicaciones de reparto y servicios a domicilio, que combinan precio accesible y eficiencia energética.

No obstante, especialistas advierten que el crecimiento masivo de las motos requiere un aumento de la responsabilidad al volante, para evitar un incremento en los siniestros viales y garantizar que la expansión del parque automotor sea segura y sostenible.

