Desde octubre, el Cementerio Municipal modificará sus horarios de visita y servicios

Desde este miércoles 1 de octubre, los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en el cementerio local se modificarán por temporada estival

1 de octubre 2025 · 11:40hs
En el Cementerio Municipal hay nuevos horarios desde hoy

En el Cementerio Municipal hay nuevos horarios desde hoy

La Municipalidad de Santa Fe informa que, desde este miércoles 1 de octubre, regirán los nuevos horarios de verano en el Cementerio Municipal, ubicado en avenida Blas Parera 5200.

Horarios de verano en el Cementerio Municipal

De esta manera, los horarios de visita serán, de lunes a viernes, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Asimismo, este mismo horario regirá los sábados, domingos y feriados.

Por otro lado, la recepción de servicios fúnebres será, de lunes a viernes, de 7.15 a 11.30 y de 14.15 a 18.30, mientras que los sábados, domingos y feriados será de 7.15 a 11.30.

Finalmente, la atención al público en la administración será de lunes a viernes, de 7.15 a 12.30. Los nuevos horarios tendrán vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.

