Desde octubre, el Cementerio Municipal modificará sus horarios de visita y servicios

Desde este miércoles 1 de octubre, los horarios de atención al público, visitas y servicios fúnebres en el cementerio local se modificarán por temporada estival

La Municipalidad de Santa Fe informa que, desde este miércoles 1 de octubre , regirán los nuevos horarios de verano en el Cementerio Municipal, ubicado en avenida Blas Parera 5200 .

Horarios de verano en el Cementerio Municipal

De esta manera, los horarios de visita serán, de lunes a viernes, de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30. Asimismo, este mismo horario regirá los sábados, domingos y feriados.

Por otro lado, la recepción de servicios fúnebres será, de lunes a viernes, de 7.15 a 11.30 y de 14.15 a 18.30, mientras que los sábados, domingos y feriados será de 7.15 a 11.30.

Finalmente, la atención al público en la administración será de lunes a viernes, de 7.15 a 12.30. Los nuevos horarios tendrán vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.