La movilización partirá a las 17.30 desde la Municipalidad y llegará hasta Casa de Gobierno. El transporte público será gratuito de 16 a 20. La convocatoria está atravesada por los datos que ubican a Santa Fe con la tasa de femicidios más alta del país.

25N en Santa Fe. Marcha feminista parte de la Municipalidad a las 17:30 y llega a Casa de Gobierno.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones feministas, sociales y autoconvocadas volverán a movilizarse este miércoles 25 de noviembre en la ciudad de Santa Fe . Bajo la consigna "¡Paren de matarnos!", reclamarán respuestas urgentes del Estado y la Justicia frente a la violencia de género y exigirán que se declare la Emergencia en Violencia de Género.

La convocatoria busca visibilizar la situación de mujeres y disidencias frente a las distintas formas de violencia, con especial preocupación por los femicidios y las cifras registradas durante 2026. En ese contexto, la provincia de Santa Fe aparece entre los territorios más afectados, con la tasa más elevada del país, según un relevamiento del Observatorio Nacional MuMaLá.

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Horario y recorrido de la marcha del 25N en Santa Fe

La concentración comenzará a las 17.30 en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe. Desde allí, la columna marchará por calle Urquiza hasta avenida General López, donde realizará una parada simbólica frente a la Legislatura Provincial.

Luego continuará hasta Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, donde se desarrollará el acto central de la jornada.

Para facilitar la participación, el servicio de colectivos urbanos será gratuito entre las 16 y las 20. Además, durante la concentración y la movilización se realizará una colecta solidaria de productos de gestión menstrual destinados a mujeres y disidencias afectadas por las inundaciones.

Los femicidios en Argentina: un crimen cada 29 horas

La movilización se realizará en un contexto marcado por las cifras del Observatorio Nacional MuMaLá, que relevó los crímenes por razones de género ocurridos entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026.

Según el informe, en ese período se contabilizaron 266 muertes violentas en todo el país. El relevamiento también advierte sobre un aumento en la frecuencia de estos crímenes y estima que se produjo un femicidio cada 29 horas.

El total se desglosa de la siguiente manera:

194 femicidios directos.

32 femicidios vinculados: 21 víctimas varones y 11 mujeres.

21 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado.

10 suicidios feminicidas.

9 trans/travesticidios.

9 muertes violentas asociadas al género.

1 crimen de odio.

El informe también registró 788 intentos de femicidio y señaló que 207 niños, niñas, adolescentes y jóvenes quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes.

Santa Fe tiene la tasa de femicidios más alta del país

Los datos provinciales reflejan la dimensión de la problemática en el territorio santafesino. De acuerdo con el relevamiento de MuMaLá, la tasa nacional se ubicó en un femicidio cada 100.000 mujeres, mientras que Santa Fe registró un índice de 2,4, el más alto del país.

Detrás se ubicaron Santiago del Estero, con una tasa de 2,3, y San Luis, con 1,8. Además, el informe contabilizó 50 intentos de femicidio en la provincia durante el período relevado.

Otro de los aspectos señalados por el observatorio está relacionado con las medidas de prevención y protección. Del total de víctimas asesinadas en Argentina, el 11% había denunciado previamente a su agresor. Entre ellas, el 66% contaba con una orden de restricción y el 14% tenía botón antipánico.

Estas cifras forman parte de los reclamos que atravesarán la movilización del 25N en Santa Fe, donde las organizaciones volverán a exigir políticas públicas de prevención, protección y asistencia, además de respuestas judiciales frente a la violencia por razones de género.