Santa Fe bajo un calor extremo: máximas de hasta 41° y baja probabilidad de lluvias

Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo con algunas nubes, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 23.5º y se espera que la máxima alcance los 39º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que mientras en los niveles medios y bajos de la troposfera se mantiene un suave aporte de aire relativamente frío, en altura predominan corrientes de aire cálido. Esta situación genera que las condiciones se mantengan estables a relativamente estables, con temperaturas en gradual ascenso y bajas posibilidades de lluvias débiles y dispersas durante los próximos días, mientras un nuevo sistema frontal frío, continúa su avance por el sur del continente.

Jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 21º y suave ascenso de las máximas, 40º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, incrementando su intensidad por momentos hacia la tarde o tarde/noche.

En tanto el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 22º y máxima 41º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por ultimo el fin de semana comenzara con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 23º y poco cambio de las máximas, 40º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, cambiando a moderados o regulares por momentos del sur/sureste.

