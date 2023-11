Santa Rosa de Lima: vecinos indignados por la pudrición y el olor "insoportable" de la soja que dejó un tren descarrilado

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Los vecinos afirmaron que se hicieron los reclamos de la limpieza del espacio aledaño al pasaje Mitre, entre pasaje Liniers y calle Juan de Garay, tanto al municipio como a Aguas Santafesinas producto de la cañería averiada.

Afirmaron que no fueron respondidos y que cada día más se torna peor la situación, indicando que de no tener respuestas se optará por el corte pacífico de calles para visibilizar el pedido.

UNO Santa Fe dialogó con César, uno de los vecinos del lugar que padecen esta situación a diario: "Han vaciado los vagones y la soja quedó ahí; la gente se la lleva un poco pero el grueso quedó. Se hizo el reclamo a la Municipalidad pero nos dijeron que el reclamo pasó a la Secretaría de Ambiente".

soja santa rosa de lima tren vias carga basura.jpg Santa Rosa de Lima: el olor "insoportable" de la carga de un tren descarrilado que afecta a los vecinos.

Sobre quien se debería hacer cargo de la remoción de la carga, el vecino sostuvo: "Nos dijeron que lo debe sacar la empresa del tren, los cuales nos confirmaron que no van a levantar la soja. Mientras tanto, esto sigue generando un foco infeccioso. Hay mucho olor, muchas moscas, de esta forma es muy difícil la convivencia con el ambiente".

"Se pudrió toda la soja, hay agua de un caño que está perdiendo líquido sobre el que hay un reclamo a Aguas Santafesinas, pero tampoco vinieron", afirmó.

Lo que mayor preocupación trae es la contaminación que sufre el lugar en donde se encuentran casas linderas, una escuela e incluso el hospital de niños a escasas dos cuadras.

santa rosa de lima soja vias basura.jpg Santa Rosa de Lima: el olor "insoportable" de la carga de un tren descarrilado que afecta a los vecinos.

"Es insoportable el olor, las moscas y cada vez se pone peor, ni hablar si llega a llover de nuevo, también hay un yuyal enorme. El foco de infección nos afecta a todos, acá vive mucha gente grande, gente con enfermedades como la diabetes y complicaciones más graves", continuó César.

"El reclamo formal ya está hecho en la Municipalidad, queremos que vengan a levantar la carga y que la lleven a algún lado, es una cuestión estrictamente de limpieza e higiene del medioambiente, como ciudadano exigimos eso en el barrio", se expresó.

Sobre un posible corte de calles, César afirmó: "Como no se hicieron eco del reclamo ni el municipio ni Aguas Santafesinas se irán a tomar otras medidas más adelante. Si no nos dan bolilla ya hablamos con algunos vecinos para hacer cortes pacíficos en alguna arteria de la ciudad. Acá siempre fue complicado. Cuando hubo problemas con las tormentas y no había luz tuvimos que cortar un par de calles, ahí si vienen. Uno no quiere genera el problema pero si no se hace no nos atienden el reclamo".