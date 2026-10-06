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Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

Hinchas de Santa Fe viajaron a Buenos Aires para acompañar al 10 en su último partido ante el público argentino. En la ciudad, el Puente Colgante también será parte del homenaje.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de octubre 2026 · 16:30hs
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Despedida del 10. Hinchas santafesinos viajaron a Buenos Aires para acompañar a Lionel Messi en su último partido ante el público argentino.

Despedida del 10. Hinchas santafesinos viajaron a Buenos Aires para acompañar a Lionel Messi en su último partido ante el público argentino.
Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

Santafesinos, presentes en el Monumental para vivir la última noche de Messi con la Selección

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya comenzó a sentirse en las inmediaciones del estadio Monumental. Desde distintas horas de este martes, grupos de hinchas santafesinos se acercaron al estadio para hacer fila y vivir de cerca una jornada especial para el fútbol argentino.

Con bombos, redoblantes, banderas, camisetas albicelestes y los rostros pintados, los fanáticos que viajaron desde Santa Fe se sumaron a la multitud que espera el último partido de Messi con la camiseta argentina ante el público del país.

El encuentro entre Argentina y Benín está previsto para las 20 y tendrá como escenario el Monumental. El partido será televisado por TyC Sports y Telefe, mientras que la cobertura de la jornada estará marcada por el homenaje al capitán argentino.

LEER MÁS: Despedida de Messi en Argentina: cronograma completo, shows y gran cierre

Una noche especial para Messi y la Selección

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del partido. Será una jornada cargada de emociones por la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto confirmó el cierre de su etapa con la Selección Argentina después de 21 años de trayectoria.

Durante ese recorrido, el capitán consiguió títulos históricos con la Albiceleste, entre ellos las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además, Messi deja una marca estadística extraordinaria: 122 goles y 66 asistencias en 207 partidos con la Selección Argentina.

Para los hinchas que llegaron desde Santa Fe, la jornada representa también la posibilidad de acompañar presencialmente al capitán en uno de los momentos más significativos de su trayectoria internacional.

LEER MÁS: El homenaje de Santa Fe a Messi en su despedida: el Puente Colgante se iluminará de celeste y blanco

El homenaje desde Santa Fe

Mientras la atención se concentra en el Monumental, Santa Fe también se prepara para homenajear a Messi.

El tradicional Puente Colgante se iluminará este martes de celeste y blanco, en coincidencia con la despedida del capitán de la Selección Argentina ante el público nacional.

La intervención sobre uno de los principales símbolos de la ciudad busca acompañar desde Santa Fe una jornada que tendrá distintos homenajes en todo el país.

Así, mientras los hinchas santafesinos que viajaron a Buenos Aires viven la previa desde las inmediaciones del Monumental, quienes permanezcan en la ciudad podrán seguir el homenaje con el Puente Colgante vestido con los colores de la bandera argentina.

Argentina y Benín: todos los datos del partido

Amistoso internacional

Argentina - Benín

Estadio: Monumental

Hora: 20

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

santafesinos Lionel Messi Selección Monumental
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