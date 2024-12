Santo Tomé: aprobaron una ordenanza que prohíbe la actividad de cuidacoches y limpiavidrios

En uno de los artículos, se anuncia que el Ejecutivo Municipal, “a través de las áreas competentes, ejecutará las acciones pertinentes a los fines del abordaje social e integral de la situación en que se encuentran las personas que actualmente realizan las actividades”.

LEER MÁS: Prohibición de trapitos: tras la experiencia en la zona del Seom, el municipio avanzará en Bº Candioti y los estadios de fútbol

La ordenanza de prohibición

Al respecto, el intendente Miguel Weiss Ackerley destacó: "La sanción de esta ordenanza representa un paso firme y necesario para abordar situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en Santo Tomé. Es el primer paso de un proceso que brindará soluciones concretas a un reclamo de larga data de nuestros vecinos”.

El intendente subrayó que esta normativa brinda soporte para intervenir de manera sostenida y efectiva en situaciones problemáticas. Además, valoró el trabajo articulado con concejales y fuerzas de seguridad: "Esta herramienta es el resultado de reuniones y articulación con las fuerzas de seguridad y los concejales, a través del Consejo de Seguridad de Santo Tomé, que este año funcionó correctamente y con resultados visibles”.

LEER MÁS: Condenaron a dos años de prisión efectiva a un cuidacoches por amenazar a vecinos del barrio Sur

En ese sentido, Weiss Ackerley hizo mención a que siete de nueve concejales votaron afirmativamente la norma propuesta, y agradeció especialmente a los siete concejales que acompañaron con su voto la ordenanza, destacando su compromiso con la seguridad y el orden de la ciudad: Mity Reutemann, Fernando Turco Alí, Giselle Miravete, Sergio Juncos, Guillermo Rey Leyes, Alejandra Chena y Mario Montenegro.

Por otro lado, lamentó las abstenciones de dos concejales, Alvizo y Zamora, afirmando: "Lamento que hayan optado por abstenerse en un tema tan sensible y necesario para nuestra ciudad. Sin embargo, entiendo que se ubiquen de ese lado: verdaderamente lo han hecho siempre. No soy yo quien deba dar explicaciones por ellos, sino ellos mismos a quienes los eligieron. No solo no acompañaron, sino que tampoco presentaron alguna propuesta para abordar la situación.”