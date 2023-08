Saqueos: Brilloni habló de un "efecto contagio" y de la existencia de un "protocolo de contingencia"

Así lo indicó el ministro de Seguridad de Santa Fe. Aseguró que por el momento "no hay indicios de que ocurran saqueos en la provincia" y reconoció contactos con supermercados y comercios sobre la situación.

Tras los distintos saqueos que están sucediendo en distintos puntos del país, con especial presencia en el Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las fuerzas de seguridad de todas las jurisdicciones policiales se mantienen en alerta ante la posibilidad de un efecto contagio que recaiga en la población, y esta no es la excepción en la provincia de Santa Fe.

Brilloni aseguró que en Santa Fe se trabaja en un protocolo de contingencia ante eventuales apariciones de estos casos en la bota santafesina, a la vez que se mantiene contacto permanente con supermercados, cadenas y comercios fijados como vulnerables ante estos episodios. Hasta el momento, el titular de la cartera de seguridad afirmó que "no hay indicios que nos permitan inferir pueda ocurrir en la provincia", aunque si se está disponiendo el protocolo de actuación a modo de alerta.

Así lo manifestó en diálogo con el programa "Todo en su lugar" que se emite por Radio Mitre Santa Fe: "Nosotros estamos ocupados en el sentido de observar atentamente lo que ocurre en otros puntos del país. Tenemos contacto con el resto de los ministerios y hemos registrado hechos, no solamente en Córdoba, también en Mendoza, en CABA, inclusive en la Villa 1-11-14. Hubo algunas cuestiones, no a modo de saqueo, como vimos en algunas oportunidades años atrás, sino robos de tipo piraña".

Embed SANTA FE | Perotti sobre los saqueos: "Se pudo apreciar cierto nivel de organización e intencionalidad sobre lo sucedido" https://t.co/X43S43mx0A — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 22, 2023

"Estamos en contacto con los supermercadistas, estamos en contacto con las empresas de seguridad que están trabajando en los supermercados, estamos trabajando con alertas tempranas, vale decir, con un protocolo de contingencia a los efectos de poder intervenir rápidamente, porque justamente lo que no queremos es que esto ocurra porque es un delito, no queremos la confrontación", continuó.

Seguridad en supermercados

Consultado por si se tiene pensado desde la fuerza reforzar la seguridad en grandes supermercados, cadenas y/o comercios, Brilloni respondió: "Sí, ya lo estamos haciendo, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario que son las ciudades más grandes, están divididas en circuitos". A propósito de estos circuitos, el ministro provincial afirmó que "se va marcando a cada patrulla cuáles son los puntos críticos", afirmando que "en este caso hemos señalado a los supermercados y a los mercados para que sean puntos de patrullaje con los patrulleros atentos a la situación".

Ahondando en el plan de contingencia diagramado por el ministerio de Seguridad de Santa Fe, Brilloni afirmó que "la idea es agudizar el sentido de la observación, de la escucha, como así también mantenernos en permanente comunicación con todos los sectores que tienen que ver con los supermercados para poder actuar en prevención por sobre todas las cosas y no tener que llegar a la confrontación propiamente dicha".

saqueos.jpg Imágenes de los saqueos que se dieron en los últimos días en las provincias de Mendoza y Córdoba google

Respecto a la consulta sobre un efecto contagio entre la población producto de los últimos episodios registrados en distintos puntos del país, Brilloni subrayó: "Si uno mira los hechos en la historia, sobre todo las últimas dos décadas, sí, podemos decir que hay un efecto contagio. Evidentemente la coyuntura económica no es la mejor, pero no estamos teniendo hasta este momento algún indicio o alguna prueba contundente que nos permita inferir siquiera que esto, por lo menos al momento de nuestra conversación, pueda llegar a ocurrir en la provincia. No hay indicios de que se estén organizando u orquestando grupos que tengan este fin como ocurrió en las últimas horas en otras provincias argentinas como Córdoba y Neuquén".