"Se acumulan los ataúdes" en los sepelios: el Cementerio Municipal no los recibe por el paro de Asoem

En este paro, no se cumplió con lo que se realizaba: "Hoy nos llamaron a primera hora del Cementerio Municipal que no va a haber guardia, que no se va a atender ni a las empresas ni a los familiares, por lo que todos los servicios de ayer por la tarde, hoy y hasta esta noche se pasan todos para mañana. Más allá de que se acumulan los ataúdes y que seguramente nos vamos a quedar sin salas para velar, el tema es la gente, nos preocupa. Por ahí no entienden, se enojan con nosotros y no tenemos nada que ver. Si no nos permiten llevarlos al cementerio no tenemos alternativa".

"Una cosa es un paro municipal, pero hay ciertas cuestiones, ciertos sentimientos que hay que entender, la gente está en un momento muy triste, es lamentable", expresó Chelini. Indicó que ya hay cuatro servicios que debieron pasarlos para mañana y esperan seguir recibiendo durante el día de hoy. "Teóricamente ya mañana al mediodía los podemos llevar, los vamos a sepultar", contó y precisó que hay cinco empresas de sepelios afectadas por la medida de fuerza.

El empleado del sector sostuvo que no pueden resolver este conflicto con la Municipalidad: "Hoy por hoy no sabés con quién hablar, es lamentable porque teóricamente el municipio tendría que haber puesto cartas en el asunto. Tiene que haber guardias mínimas en el cementerio, como siempre hubo".

