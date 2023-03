Se registró un récord de muertes en custodia en las cárceles santafesinas entre 2020 y 2021

Señaló que el encuentro con el ministro se dio en un momento especial porque en un mes terminará su gestión como defensora: "Sigue el problema estructural de lo que no solamente creo son las prisiones, las comisarias y los lugares de encierro en general, sino que es problema de una política criminal general que parece que no encuentra solución en esta provincia. Esta es en respuesta a la inseguridad que hay".

Los crudos testimonios de rosarinos que sufren violencia todos los días: "Por favor no nos maten"

•LEER MÁS: El perfil de los presos en Santa Fe: las calificaciones legales que predominan entre los internos

Resaltó la labor que viene haciendo el nuevo titular de la cartera de Seguridad: "La verdad que encuentro en Brilloni mucha receptividad, es un funcionario formado con valores actuales, tiene un discurso en el cual uno lo nota franco, sincero. En el sentido de que está convencido del camino que hay que tomar. Lamento el momento de la gestión, a mí me queda un mes y él está hasta diciembre. Ojalá haya una continuidad, una política, un plan de gestión que creo que esta tarde va a informar en la Junta Provincial de Seguridad".

Jaquelina Balangione Defensa Penal.jpg Dra. Jaquelina Balangione, defensora General del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. UNOSF/Jose Busiemi

"El motivo de la reunión fue que vamos a darle un puntapié inicial al Curso de Formación de Violencia Institucional, sobre todo en lo que tiene que ver con Derechos Humanos para toda la Policía. Es algo inédito que capacitemos a la Policía, que se gestó a lo largo de toda la gestión y tenemos la idea de lanzarlo el 16 de marzo para toda la plana mayor de la Policía y para todos los jefes de la provincia. Además, Brilloni me propuso y lo estamos trabajando, en sumar al Servicio Penitenciario", dio a conocer Balangione.

Sobre la necesidad de esta formación, expresó: "Surgió porque los policías y los penitenciarios cuando cometen actos de violencia institucional muchas veces son delitos. Y a partir de las condenas que recibieron en algunas causas, específicamente en el norte de la provincia, los jueces le empiezan a poner en la condena, además de la prisión o la inhabilitación, reglas de conducta que consisten en capacitarse en violencia institucional. Se nota que a veces no conocen cómo son las cosas y cómo tiene que ser regulado el uso de la fuerza. Por eso se nos ocurrió hacer este curso, se firmaron convenios, se cruzaron datos con la Policía, lo que es Asuntos Internos. Este es absolutamente virtual, para los cadetes va a estar en la currícula de estudio y para la Policía estará en el escalafón para poder ascender. La idea es que todos se capaciten, son más o menos unas 20.000 personas".

cárceles cárcel las flores.jpg

La defensora general de la provincia de Santa Fe fue tajante al hablar de la situación de las prisiones: "La violencia dentro de las cárceles aumentó. Registramos un récord de muertes en custodia en 2020 y 2021, 66 muertos adentro de las mismas. La mayoría son violentas y dentro de estas se cuentan los suicidios, todo tiene que ver con determinadas condiciones de vida adentro. No es solamente de los internos, de las personas que están privadas de la libertad, sino también de las personas que trabajan adentro de las prisiones porque las malas condiciones impactan en todo. Y no es un problema de este gobierno, es de larga data que, si no empezamos a pensar en un programa de fondo que vaya dando una respuesta más a largo plazo, esto nunca se va a solucionar, al contrario, siempre se va a empeorar".

Puntualizó que en la Cárcel de Mujeres de Rosario siguen los problemas. "En el mismo pabellón que no tuvo agua en enero, que estuvo cerrado durante ese mes, que tuvo violencia entre las penitenciarías, después hubo represión por parte de las mismas que llevaron a que realice una denuncia de violencia institucional. Hace tres noches en mismo pabellón, donde hay 80 mujeres, que no está sobrepoblado sino lleno, se separaron en dos bandos, aunque se está investigando bien lo que pasó, lo prendieron fuego y hay dos chicas quemadas en el 80% de su cuerpo, muy graves".

Balangione resaltó que hay defensores jóvenes que están permanentemente yendo a las cárceles: "Se la tienen que aguantar físicamente, espiritualmente. A veces salís de las prisiones y quedás de cama, es un trabajo con mucha frustración. La mayoría, aunque haya tenido abogados particulares, en toda la etapa de la ejecución siguen con la defensa pública, así que vivimos muy el día a día de lo que es ahí adentro".

•LEER MÁS: Cárcel de Piñero: en un operativo sorpresa frustraron el ingreso de 10 celulares

Escuchá la entrevista completa acá: