Uno Santa Fe | Santa Fe | elección

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Más de 2,8 millones de santafesinos están habilitados para votar el 26 de octubre. Santa Fe representa casi el 8% del padrón nacional y es el tercer distrito con mayor cantidad de electores del país. Habrá 8.423 mesas en 1.459 escuelas y más de 16 mil autoridades designadas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de octubre 2025 · 20:02hs
La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino

José Busiemi

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación
Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

gentileza

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

La provincia de Santa Fe contará con 2.846.454 electores habilitados para participar en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, en las que se renovarán nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Con ese número, el distrito concentra el 7,91% del padrón nacional, que asciende a 35.987.634 votantes, ubicándose tercero en cantidad de electores después de Buenos Aires y Córdoba.

LEER MÁS: Elecciones 2025: qué se vota en la provincia de Santa Fe el próximo 26 de octubre

De acuerdo con el informe difundido por la Secretaría Electoral Nacional – Distrito Santa Fe, el padrón local muestra un crecimiento del 0,99% respecto a 2023, con 28.174 nuevos votantes incorporados. Entre ellos, se destacan 82.030 jóvenes menores de 18 años, que podrán emitir su voto de manera optativa.

En la distribución por género, el padrón santafesino está conformado por 1.462.717 mujeres (51,38%), 1.383.638 varones (48,61%) y 99 personas no binarias (0,0035%).

Dónde y cómo se votará

El operativo electoral contempla 8.423 mesas habilitadas en 1.459 locales de votación distribuidos en 19 secciones y 558 circuitos electorales.

Cada mesa tendrá un máximo de 350 electores, y se requerirán 16.846 autoridades de mesa, a razón de dos por cada una. Además, habrá 1.459 delegados de la Justicia Electoral, uno por local, encargados de garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Si bien los viáticos para autoridades y delegados aún no fueron confirmados, la logística electoral ya está en marcha en todo el territorio provincial.

Cinco alianzas y once partidos en carrera

Hasta el momento, la Secretaría Electoral informó que participarán en el proceso cinco alianzas electorales y once partidos políticos, en una elección donde por primera vez se aplicará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales legislativos.

El nuevo sistema, que reemplaza a la tradicional boleta partidaria, permitirá a los votantes marcar con una cruz su preferencia en una boleta apaisada y horizontal, con el logo de cada fuerza y la foto de los dos primeros candidatos. Si el casillero queda en blanco, el voto se contabilizará automáticamente como tal.

Consulta del padrón y más información

El padrón electoral puede consultarse en línea a través de los sitios www.padron.gov.ar y www.electoral.gob.ar, donde también se podrá verificar el lugar de votación y realizar reclamos por errores u omisiones hasta el 26 de septiembre.

Con más de 2,8 millones de votantes y un sistema de boleta única que debuta en elecciones nacionales, Santa Fe se prepara para una jornada clave que definirá su representación legislativa en el Congreso de la Nación.

elección Nacional Santa Fe
Noticias relacionadas
La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

La Granja La Esmeralda se transforma en un centro de rescate y educación ambiental en Santa Fe

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei a Rosario

Milei regresa a la provincia para el cierre de campaña de LLA: fuerte operativo de seguridad en el Parque España de Rosario

fernanda gutierrez: la dirigente de izquierda que propone terminar ya con este gobierno de ajustadores

Fernanda Gutiérrez: la dirigente de izquierda que propone "terminar ya con este gobierno de ajustadores"

franco casasola: un docente que aspira a entrar al congreso por santa fe

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Lo último

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Último Momento
Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras