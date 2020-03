Seguridad: municipio, provincia y Justicia trabajarán juntos

Este martes por la mañana se reunió el Consejo de Seguridad Urbana de Santa Fe que contó con la presencia del intendente, Emilio Jatón, de todo el arco político de la ciudad, del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, y del jefe de la policía de la provincia, Víctor Sarnaglia. “Durante el encuentro tuvimos la oportunidad de plantearle (al ministro) la problemática que tenemos en la ciudad con datos precisos para trabajar sobre eso”, dijo Jatón.

Luego del encuentro, que se concretó en el segundo piso del Palacio Municipal, Jatón brindó precisiones sobre lo abordado en la reunión que se extendió por más de dos horas y, al respecto, aseguró: “El Consejo no se reunía desde noviembre de 2018. Planteamos muchos temas que nos preocupan. Actualmente estamos participando de la mesa de coordinación junto con el gobierno provincial, la Justicia y la Municipalidad. Allí se establecen cómo van a ser los operativos conjuntos”.

En ese sentido, consignó que durante el último fin de semana, el municipio participó de los operativos nocturnos de saturación desplegados. “Vamos a agudizar los operativos de tránsito. Hay que controlar las calles de la ciudad de Santa Fe”, aseguró.

Con respecto a la impronta social de la actual gestión municipal, Jatón sostuvo: “Estamos trabajando en un programa que apunta al trabajo social en cada barrio. Además de que el municipio vuelva a realizar los trabajos de iluminación, desmalezamiento, que estaban tan olvidados y que también tienen que ver con la seguridad, vamos a trabajar en el aspecto social; queremos ir al foco del problema”.

“Sabemos que hay guerras interpersonales en la ciudad de Santa Fe. Desde la Municipalidad vamos a focalizarnos en el trabajo social, mientras que la policía realizará otros trabajos. Todo eso sale de la mesa de coordinación”, amplió el intendente.

Cacerolazo inseguridad.png La semana pasada hubo varios cacerolazos en la ciudad de Santa Fe para reclamar más seguridad.

El próximo encuentro

Según el intendente, el objetivo de la Municipalidad es continuar con las reuniones del Consejo de Seguridad Urbana. “Acordamos que dentro de 60 días nos volveremos a reunir para hacer un balance sobre lo hecho, de acuerdo a lo que viene planteando la policía y la Municipalidad”, indicó.

Sobre la demanda de los vecinos con respecto a la seguridad, el intendente indicó: “Si bien el municipio no tiene a cargo la seguridad de la ciudad, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, aportando todo lo que está a nuestro alcance. Y comenzaremos a reunirnos con los vecinos y la policía en diferentes zonas para intentar dar soluciones”.

Además, Jatón sostuvo que desde el Ministerio de Seguridad y desde la Policía se reconoció cuál es la realidad y las carencias que tiene la provincia en materia de seguridad y que "eso permite tener un piso desde donde empezar". Sin embargo, al ser consultado sobre si desde Seguridad hay un diagnóstico sobre lo que pasa en la ciudad, Jatón respondió: "No tienen un diagnóstico preciso, pero sí sabe dónde suceden para empezar a actuar. Nosotros también tenemos un seguimiento de los mapas del calor. Sabemos dónde están los delitos intrapersonales, dónde están los robos. La ciudad de Santa Fe no es tan grande como para no conocer lo que está pasando. Ellos tienen su explicación, pero lo que tienen que hacer ahora es accionar contra esos delitos y eso es lo que acordamos.

El Consejo de Seguridad de Santa Fe se creó a través de una ordenanza municipal para desarrollar estrategias y definir medidas de acción ante el problema de la inseguridad. El intendente o los concejales son quienes tienen la potestad de convocarlo y está integrado por distintos actores y entidades representantes de la sociedad, ONG y autoridades de áreas y ministerios provinciales y locales.

En la reunión de este martes, también estuvieron presentes: Jorge Lagna, secretario de Gestión Institucional y Social de la Seguridad de la provincia; Carlos Arietti, fiscal regional; Leandro González, presidente del Concejo municipal; Virginia Coudannes, secretaria de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad; Fernando Peverengo, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana municipal; Rodrigo Borla, senador provincial (Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores); Juan Cruz Cándido, diputado provincial; representantes de Gendarmería, de Prefectura Naval y la Policía Federal; y los jefes de bloques del Concejo Municipal de Santa Fe.