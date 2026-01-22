Uno Santa Fe | Santa Fe | Laguna

Semana de la Laguna: la agenda de actividades para este jueves

En el marco del Día de la Laguna, la ciudad vive la tercera edición de este encuentro que combina deportes náuticos, recreación y concientización ambiental

22 de enero 2026 · 09:34hs
Para disfrutar la laguna Setúbal a pleno

Tras un inicio marcado por el primer encuentro de Pesca Adaptada, la Semana de la Laguna continúa hasta el domingo 25 de enero. Este jueves 22 se homenajea a nuestro espejo de agua: la agenda se intensifica con propuestas que buscan integrar a los santafesinos y turistas con el paisaje litoraleño a través del deporte, la cultura y la gastronomía.

Con el objetivo de poner en valor el recurso natural de nuestra ciudad y fomentar el uso responsable y recreativo de la laguna Setúbal, durante toda la jornada las Costaneras Este y Oeste se transformarán en el escenario de múltiples disciplinas náuticas y recreativas.

Cronograma del jueves en la laguna

Bajo el título “Un día para vivir el agua”, la programación del jueves se caracterizará por su diversidad, permitiendo que tanto niños como adultos encuentren una actividad a su medida:

Bautismos y clases náuticas: por la mañana, el Club Regatas ofrecerá clases abiertas de remo (a las 9). Por la tarde, la oferta se multiplica con bautismos en vela y motor en el Yacht Club Santa Fe (requiere inscripción previa en el siguiente link:https://forms.gle/NMMJeLfRXBT2xzC8A), clases de kayak en El Quillá y remo en la escuela Tupá.

Deporte y bienestar en la arena: los paradores de la Costanera Este (Pinta y Santa Fe) y el Paseo de la Laguna (Say Beach) serán sede de campeonatos de tejo, beach vóley, clases de Zumba y el “Laguna Training Day” con circuitos funcionales y running guiado.

Naturaleza y ciencia: a las 18.30, desde El Faro, se realizará el paseo guiado “La Setúbal quiere que la miren”, una charla sobre flora y fauna a cargo de especialistas de la Reserva Natural Urbana del Oeste.

Cierre estelar: para quienes buscan una experiencia nocturna, el Code (Costanera Oeste) presentará a las 20 “Maridajes estelares”, una propuesta de cata de vinos bajo el cielo estrellado, mientras que en los paradores habrá cine bajo las estrellas y gastronomía local.

Una semana de celebración colectiva

Cabe recordar que la Semana de la Laguna se extiende hasta el domingo 25 de enero. Entre los próximos hitos de la agenda se encuentran la Peña de Amigos en el Quincho de Chiquito (viernes 23) y el gran festival de cierre el sábado 24, que contará con la actuación del Brujo Ezequiel, feria de emprendedores y la visita de “Capi”, la mascota de los Juegos Sudamericanos 2026.

Todas las propuestas, a excepción de los servicios gastronómicos y talleres específicos señalados, son de acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

Más actividades y horarios

