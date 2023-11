Sergio Massa, mano a mano con UNO: "Priorizamos el proyecto del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé"

LEER MÁS: En un acto en Sauce Viejo, Massa le prometió a Pullaro "estar a su lado" y "devolverle la paz a los santafesinos"

- ¿Qué fue lo que le han planteado en esta recorrida los industriales de la zona? En declaraciones periodísticas se proyectaba que se iba a hablar sobre las dificultades de las importaciones, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes tipos de cambio.

- Lo más importante que me plantearon fue el documento que saldrá mañana, me lo anticiparon, de parte de todas las cámaras empresarias de Santa Fe, de comercio, Unión Industrial; un documento de respaldo a mi candidatura por primera vez en la historia. Esto porque tienen pánico a ese modelo de tipo de cambio fijo, tasa de interés alta y apertura indiscriminada de la economía que en la Argentina ya nos costó entre 2015 y 2019 unas 3.000 pymes. Tienen pánico a esta idea que escucharon de la liberación del precio de los combustibles. Fíjese usted que para un santafesino el litro de nafta se va a $860 con lo que planteó Milei el fin de semana pasado, llenar el tanque saldría 50 "lucas".

Recordemos que en el caso de nuestro sector industrial, el costo logístico representa el 23% de sus costos, 23,8% para ser más exactos. Tienen pánico a la eliminación del subsidio de las tarifas porque les duplica dos veces y media la tarifa de luz y el costo de la energía es un costo central para la producción. Además, muchos tienen en su familia jubilados y les preocupa volver a las Afjp. ¿Sabe cuánto cobra un jubilado de Afjp en la Argentina? Entre 5.000 y 20.000 pesos, ese es el dato de los 21.760 jubilados que les queda a la Argentina de las Afjp, a eso los argentinos no quieren volver.

¿Tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar ¿Tenemos que derrotar la inflación? Tenemos que derrotar la inflación ¿Tenemos que ordenar las cuentas a partir de acumular más reservas? Lo tenemos que hacer ¿Tenemos que discutir un programa con el FMI que no sea inflacionario? Lo tenemos que hacer ¿Tenemos que defender nuestro modelo de integración al mundo sobre la base de entender que 163.000 santafesinos y santafesinas se quedarían sin trabajo si rompemos relaciones con China y Brasil? Es un tema central, sino son todos titulitos.

- Una vieja promesa que data de la presidencia de Néstor Kirchner acerca de un nuevo puente que una a Santa Fe con Santo Tomé. Hoy por hoy hay un solo acceso que es el puente Carretero que tiene cuantiosos problemas, muchísimo tráfico en hora pico, fisuras y grietas, además de accidentes que vuelven la zona intransitable.

- Nosotros salimos de la zona de confort de la promesa y lo transformamos en proyecto ejecutivo con los organismos de crédito multilateral. Lo tenemos priorizado en lo que es la negociación con los organismos multilaterales. Priorizamos dos proyectos importantes: uno es el puente Corrientes - Chaco y el otro es el puente Santa Fe - Santo Tomé que lo presentó el gobernador (Perotti). La semana pasada el BID aprobó el de Corrientes - Chaco, pero ese tipo de cosas no son noticia en la Argentina, habiendo 700 millones de dólares de inversión. Para eso sí vale la pena tomar deuda, no para financiar fuga de capitales. Lo que pasó en la Argentina es que estamos solamente este año con 12.630 millones de dólares de vencimientos de una deuda que tomó Macri y que fue en un 66% a las cuentas de fondos de inversión en el exterior.

- ¿Se saben plazos sobre los cuales podría aprobarse el proyecto del puente Santa Fe - Santo Tomé?

- Los tiempos de los multilaterales no son iguales a los nuestros, nosotros le ponemos pasión pero siempre cuando aprueban la cartera de un año aparece lo que es lo priorizado.

- Con la quita de ganancias Santa Fe deja de percibir una suma de unos 20 mil millones de pesos.

- Esa es una cuenta mal hecha, le voy a decir por qué. Lo primero que tenemos que decir es que con esa cuenta 73.600 santafesinos dejaron de pagar impuesto a las ganancias, que hay médicos que vuelven a hacer guardias, que hay policías que vuelven a hacer horas adicionales, que hay trabajadores que sienten que les dejaron de robar con un impuesto inventado por un gobierno que además prometió que lo iba a eliminar. Cuidado, no vaya a ser cosa que haya cambio de gobierno y vuelvan a sacarlo.

- Tuvo palabras para con el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, quien se consagró como el gobernador más votado desde el regreso a la democracia en Santa Fe. Pullaro en campaña había dicho que en un balotaje entre usted y Milei lo votaba a Milei, ahora se llamó a la neutralidad y dijo que esas declaraciones estaban en un contexto de campaña y que mantiene la neutralidad de la Unión Cívica Radical ¿Qué lectura hace de ese movimiento y cuál es el mensaje hacia el propio Pullaro?

- De la opinión electoral de otros no opino, yo doy mi opinión y somos una sociedad donde cada uno puede expresar lo que quiera. Lo que tienen que saber los santafesinos es que si desde el 10 de diciembre me dan la responsabilidad de ser presidente Pullaro va a tener un socio en la Casa Rosada que va a ser su socio más importante en la lucha contra la inseguridad y contra el narcotráfico. No voy a ser de los que digan "es responsabilidad de la provincia". Me voy a poner codo a codo con él en esa pelea porque la calle tiene que ser de los laburantes, no de los delincuentes.