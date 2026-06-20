La Municipalidad informa el cronograma de atención y funcionamiento de los servicios por el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Servicios municipales previstos para este sábado 20 de junio

Con motivo del feriado nacional del sábado 20 de junio , fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano , la Municipalidad de Santa Fe informa el esquema de funcionamiento de los distintos servicios municipales.

El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con normalidad a través de la línea gratuita 0800-777-5000 , canal por el cual se podrán realizar consultas, reclamos y solicitudes vinculadas a los servicios municipales.

Eco Puntos, Todavía Sirve y Estación Verde

Los Eco Puntos, el programa Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Transporte público y sistema de bicicletas

El transporte público de pasajeros por colectivos circulará con la frecuencia habitual de los días feriados. Por su parte, el Sistema de Bicicletas Públicas “Las Bicis” prestará servicio con normalidad, en el horario de 6.30 a 21.

Cementerio Municipal

La necrópolis local permanecerá abierta para visitas de 8 a 15, mientras que las inhumaciones se realizarán entre las 7.15 y las 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas.

Tribunal de Faltas

El Tribunal de Faltas atenderá de 8 a 16 en sus oficinas de San Luis 3078. En tanto, el Corralón Municipal funcionará con guardias mínimas.

Mercado Norte

El paseo gastronómico y comercial ubicado en Santiago del Estero 3166 abrirá sus puertas de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30.

Centros de Informes Turísticos

Las oficinas de la Subsecretaría de Turismo atenderán con el siguiente cronograma:

CIT Terminal de Ómnibus (Belgrano 2910): de 11 a 17.

CIT Dique I Shopping Puerto Santa Fe: de 13 a 19.

CIT Casco Sur: de 9 a 13.

La Municipalidad recuerda a vecinos y visitantes que pueden consultar información actualizada sobre los servicios y las actividades previstas para el fin de semana a través de los canales oficiales del municipio.