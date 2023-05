Silvina Cian encabezará la lista de concejales de Chuchi Molina

Por su parte, Silvina Cian consideró que “es un desafío maravilloso, y agradeció especialmente “la convocatoria de Chuchi, con quien veníamos conversando hace bastante tiempo atrás”. También contó que “son muchos los desafíos porque vengo de una larga carrera en los medios: 29 años en Radio Nacional, 12 en LT10, 19 en Canal 13 y anoche 22 años en la conducción del Quini 6”. Y enfatizó que “esta es la edad, este es el momento y siento que tengo que estar acá. No me pregunten, pero lo siento”, dijo emocionada.

También reiteró que “me encantó la propuesta, y me sumo a todo esto que viene haciendo Chuchi, que tiene mucha experiencia, mucho trabajo detrás, y yo como notera acompañé toda esa transformación que tiene la ciudad; no me lo contaron, yo lo vivo, lo viví y me encantó la propuesta y por eso me sumo”, resaltó.

Sobre las principales preocupaciones que viene recogiendo en la ciudad, Silvina Cian mencionó la inseguridad, la falta de control y la mala calidad de los servicios. “La inseguridad es algo urgente. Y después hay que ordenar la ciudad; veo la ciudad muy desordenada desde el punto de vista del tránsito, del cuidado del espacio público, de todo. También los vecinos nos reclaman por servicios básicos, que en muchos barrios retrocedieron o desaparecieron; y hay tanta desconfianza en la gestión actual que los vecinos primero llaman al medio y después llaman al Municipio, cuando debería ser al revés”, apuntó.