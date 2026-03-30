Sin clases en universidades de Santa Fe: arranca un nuevo paro docente

La protesta alcanza a la UNL y UTN y suma incertidumbre al ciclo lectivo

Este lunes 30 de marzo comienza un nuevo paro universitario en todo el país que impactará de lleno en la ciudad de Santa Fe. La medida de fuerza, impulsada por gremios docentes, se extenderá hasta el miércoles 1 de abril y provocará la suspensión de actividades en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) .

El conflicto se da en el marco de la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario , promulgada el 20 de octubre del año pasado, y la ausencia de convocatorias a paritarias docentes , que no se realizan desde octubre de 2024.

La semana pasada, el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional declaró al sistema en emergencia salarial y presupuestaria, lo que profundizó el escenario de tensión en el ámbito académico.

Reclamo docente y crisis salarial

Desde el gremio local Adul, que nuclea a docentes de la UNL y está adherido a Conadu Histórica, señalaron que la medida busca visibilizar el deterioro de las condiciones laborales.

En un comunicado, remarcaron que: “No hay respuestas, no hay convocatoria a paritarias, no hay cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, y advirtieron que la deuda salarial del sector ya supera el 51%.

Además, denunciaron que la política actual apunta a profundizar la crisis: “Se busca postrar la universidad pública cuando más la necesita el pueblo argentino”.

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Impacto en Santa Fe: clases suspendidas e incertidumbre

Durante los días de paro, las aulas permanecerán vacías en las principales casas de estudio de la ciudad. No obstante, como en medidas anteriores, algunos docentes podrían dictar clases, por lo que se recomienda a los estudiantes consultar con cada cátedra.

El conflicto también alcanzará a las escuelas preuniversitarias de la UNL, incluyendo el jardín de infantes, el nivel primario y secundario, la Escuela Industrial Superior y la Escuela Granja de Esperanza, por lo que el impacto será más amplio y afectará a distintos niveles educativos.

Por su parte, los trabajadores no docentes nucleados en Apul continúan con su propio esquema de protesta, que consiste en paros de 24 horas por semana.

El próximo será el martes 31 de marzo, y ya se anticiparon nuevas jornadas para el 8, 17 y 23 de abril.

Lo que viene: marcha federal y más paros

En caso de que no haya respuestas del Gobierno nacional, los gremios ya adelantaron nuevas acciones: la Marcha Federal Universitaria prevista para el 23 de abril y un nuevo paro nacional durante la semana del 27 de abril.

Los docentes insisten en que la defensa del sistema universitario es clave y remarcan que “la universidad pública no es un gasto, es una inversión estratégica”.

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