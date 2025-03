Suba de casos de sarampión y la importancia de la vacunación: "Un solo alumno puede infectar a todo un grado en una jornada"

El impacto del movimiento antivacunas y la falta de conciencia

Consultado sobre las razones detrás de este resurgimiento, Pizzi atribuyó el problema a la falta de vacunación y al crecimiento de los movimientos antivacunas. "94.000 niños no tienen la vacuna contra el sarampión y 105.000 solo tienen una dosis, cuando son necesarias dos", advirtió. "Es fundamental recordar que la vacuna triple viral protege no solo contra el sarampión, sino también contra la rubéola y las paperas".

El experto también hizo hincapié en la responsabilidad de los padres en este contexto. "No pueden fallar las padres. Suerte que los jueces están interviniendo. Tenemos casos donde las autoridades han debido actuar para garantizar que los recién nacidos sean vacunados, ya que la inmunización es obligatoria por ley."

Fake news y desinformación en redes sociales

Uno de los mayores desafíos en la actualidad es la desinformación, que se propaga a través de redes sociales y contribuye a la falta de confianza en las vacunas. "Durante la pandemia, perdimos muchas vidas mientras en redes se difundía que el COVID no existía o que la vacuna era un complot para insertar chips. Incluso hoy, esas teorías siguen circulando", lamentó Pizzi.

El sarampión, una enfermedad letal

Pizzi destacó la gravedad del sarampión y el impacto positivo de la vacunación. "Si la vacuna no hubiera existido entre el 2000 y 2024, habrían muerto 60 millones de personas. Es la enfermedad más contagiosa: un solo alumno puede infectar a todo un grado en una jornada. Puede derivar en neumonía, meningitis o encefalitis, y matar incluso a personas sanas."

Vacunas disponibles y acceso gratuito

Además del sarampión, el infectólogo insistió en la importancia de continuar con la vacunación contra el COVID-19, el dengue y la gripe. "Para el invierno, lo ideal es recibir en un brazo la vacuna contra el COVID y en el otro la antigripal. Si se tiene más de 60 años, también se recomienda la antineumocócica, todas gratuitas."

Por otro lado, remarcó que no hay excusas para no vacunarse. "No hace falta llevar el carnet, todo está registrado en el sistema. Con solo apretar un botón, la enfermera puede ver qué dosis faltan. La responsabilidad de los padres es clave para proteger a sus hijos."

Pizzi vinculó la baja en la vacunación con la crisis educativa. "Durante la pandemia se reveló que hay 12 millones de personas en Argentina que no estudian ni trabajan, y muchas de ellas no pueden interpretar un texto. Esto afecta la confianza en la ciencia y en la salud pública".

El impacto de la salida de la OMS

Finalmente, el infectólogo opinó sobre la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La OMS ha cometido errores, especialmente durante la pandemia, pero la salida de Argentina no tendrá un impacto inmediato en la población. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) seguirá garantizando apoyo y asesoramiento, como lo ha hecho históricamente."

Con un llamado a la concientización y a la acción, Pizzi concluyó: "No podemos permitirnos retroceder en lo que hemos logrado con la vacunación. Es responsabilidad de todos combatir la desinformación y garantizar que la protección llegue a quienes más la necesitan".