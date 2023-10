Por la suba del dólar se frenaron las entregas de insumos a las industrias de Santa Fe

Industriales de Santa Fe afirmaron sobre el bono que "el mecanismo no es el adecuado"

La corrida cambiaria ocurrida en los primeros días de esta semana hace estragos en la ya endeble situación macroeconómica del país y no hay sector productivo que escape a esta dinámica negativa.

Es el caso del sector industrial, donde representantes de Santa Fe indicaron a UNO que están suspendidas casi todas las entregas de insumos de los que dependen para producir y no hay precios de ningún tipo por la alta volatilidad del dólar.

El dólar informal aumentó la impactante cifra de $80 este martes llegando hasta los $1.026. En la jornada previa había subido $65, completando una suba de $145 en solo dos días.

"La situación es muy compleja y evaluaremos como sigue en los próximos días", fueron los primeros testimonios a los que accedió UNO de parte del presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (Uisf), Alejandro Taborda.

"El caso de General Motors es una muestra de lo que sucede, estamos con un stock realmente acotado. También debe diferenciarse quien tiene el stock y no lo quiere vender porque no tiene precio de reposición y quien realmente se quedó sin stock porque no le entró por importación", agregó el referente de la industria santafesina.

union industrial industriales dólar.jpg El segundo trimestre de 2023 representó una caída interanual del 5,7% respecto al mismo período en 2022.

No hay precios de referencia en las cadenas productivas, paralizándose una gran cantidad de operaciones gracias a esto y con aumentos de precios que se esperan en orden incierto, con una falta de precios que es moneda corriente dada la volatilidad del dólar. El sector industrial y comercial santafesino aguarda que las dificultades operatorias en torno a la incertidumbre cambiaria cese en el transcurso de los días, pero la preocupación es denominador común.

"La situación es extrema, hay muchas fábricas que están al límite en sus stocks y el que lo tiene tampoco lo quiere largar porque no tiene ni precio ni horizonte de reposición. Hay gran incertidumbre en el sector, con muchas complicaciones en las operaciones. No hay precios relativos, no hay posibilidad de hacerse de costos más o menos estables ni siquiera en el corto plazo", concluyó el referente industrial

Paralización de General Motors

General Motors decidió paralizar su planta de producción de Alvear debido a un problema en la cadena de suministro de varios de sus proveedores. Según explicaron, hay faltante de piezas importadas que hace imposible seguir el proceso de producción de los automóviles.

Ante esto, desde el directorio de la empresa definieron interrumpir temporalmente los distintos turnos de trabajo. “La producción será reanudada tan pronto se reciban las piezas de los proveedores afectados”, señalaron mediante un comunicado.

Con respecto al faltante, tiene que ver con los proveedores que importan piezas desde otros países y que en el último tiempo comenzaron a tener problemas para poder ingresarlas a la Argentina. Si bien existe optimismo en que la situación se podrá resolver en los próximos días, aún no hay fecha cierta para el regreso al trabajo.