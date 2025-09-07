Subasta récord de bienes decomisados: autos, joyas e inmuebles se rematarán en la Estación Belgrano

Será la cuarta subasta de este tipo en la gestión de Pullaro y tendrá 159 lotes. Será en la Estación Belgrano, el 18 de septiembre. La inscripción está abierta

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) llevará adelante el próximo 18 de septiembre a las 16, en la Estación Belgrano de Santa Fe , la cuarta subasta de bienes recuperados del delito . Es el remate más grande hasta la fecha, con 159 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares y materiales de construcción.

En anteriores instancias, el gobernador Maximiliano Pullaro planteó: “No nos podemos quedar solamente con encarcelar a quienes cometen delitos, a quienes venden droga y arruinan a la sociedad y arruinan a las ciudades. Tenemos que ir por los bienes de estas organizaciones criminales con un mensaje muy claro: vos podés estar preso, pero además no vas a tener un peso porque el Estado se va a quedar con tus bienes y el Estado los va a subastar para que con ese dinero podamos resarcir a las víctimas y también fortalecer las instituciones intermedias como se ha hecho hasta el momento”.

bienes decomisados subasta Santa Fe Estación Belgrano 2

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó: “Cada subasta reafirma el compromiso de la gestión Pullaro de quitarle patrimonio a las organizaciones criminales y devolverlo a la ciudadanía con procesos seguros y transparentes. Es un círculo virtuoso: lo que antes servía para delinquir, hoy se transforma en oportunidades para quienes participan del remate”.

bienes decomisados subasta Santa Fe4

Asimismo, remarcó que se trata de un procedimiento con controles estrictos: “La inscripción es obligatoria y se realiza un cruce de datos para garantizar que nadie vinculado al delito pueda participar. En subastas anteriores ya hemos impedido que personas sospechadas de vínculos con organizaciones criminales se anoten”, explicó. Vale recordar que en las tres subastas anteriores realizadas a lo largo de esta gestión, se recaudaron 2.326 millones de pesos.

Una subasta con lotes para todos los gustos

El listado incluye más de 120 vehículos (autos y motos de diversas gamas), cuatro inmuebles, lotes de joyas, 24 celulares nuevos en caja, un motor de lancha, 7 pallets de porcelanato, y por primera vez en Santa Fe, electrodomésticos como hornos, anafes y lavarropas.

• Vehículo más caro: una Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI Automática, modelo 2023, con apenas 5.072 km, base de $20.000.000

• Auto más económico: un Volkswagen Gol 1.4, año 2011, color negro y motor averiado, con 105.016 km, base de $500.000

• Moto más accesible: una Zanella N Fire 50 Plus, año 1997, color blanco y sin llave, con 4.098 km, base de $100.000

• Bien más costoso de la subasta: un inmueble en Funes (lotes 9 y 10, superficie 963 m²) con base de $50.000.000. El comprador deberá asumir deudas impositivas y/o de servicios pendientes

• Lote más barato: un celular Alcatel H5 Plus con base de apenas $25.000.

bienes decomisados subasta Santa Fe

Inscripción y exhibición

La inscripción es obligatoria y estará abierta hasta el 9 de septiembre en el portal oficial www.santafe.gov.ar/subasta.

La exhibición de lotes se realizará el 17 de septiembre de 10 a 18 y el mismo 18 de septiembre de 8.30 a 12.30, en la Estación Belgrano. El día del remate, las acreditaciones serán entre las 14 y 15.30, para luego dar inicio al acto a las 16.