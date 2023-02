Sube el precio del pan en la ciudad de Santa Fe: un kilo costará entre $450 y $530

pan panaderia 1.jpg UNO Santa Fe

Subas importante en las materias primas

"De noviembre del 2021 a febrero del 2023, hemos relevado los precios de los distintos elementos que componen nuestra materia prima, lo que nos arrojó como porcentaje finales de aumento: 154% levadura, 124% el dulce de leche, 110% la margarina y el que más impacto tuvo que si bien no tiene efecto en el pan pero sí en los derivados, el azúcar que aumentó 208%, en estos 15 meses (un año y tres meses)", afirmó Carignano.

"Nosotros somos el último eslabón de la cadena de derivados de la harina y es lógico que al estar dentro de la cadena todo aumenta y nosotros no podemos no hacerlo. Igualmente vemos que el cliente entiende que la decisión no es un capricho, para perder clientela sino que comprende que es algo de lo cual no somos nosotros responsables, sino que es una situación general que ocurre en todos los sectores", agregó.

La harina subsidiada

El beneficio otorgado por parte del gobierno nacional continúa vigente, pero desde el sector informaron que la cantidad que llega a la panadería no cubre el total de la producción y por otro lado un solo molino tiene ese tipo de harina, "por lo que no tiene la capacidad para abastecer a todas las panaderías, por lo que algo llega pero no termina siendo suficiente", concluyó Carignano.

