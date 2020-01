El secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello confirmó que el jueves, a las 11, se va a estar firmando con el ministro nacional Mario Meoni los nuevos convenios de subsidios para el transporte del interior del país.

El funcionario provincial señaló que los fondos destinados serán mayores a los cinco mil millones de pesos anunciados semanas atrás (para todo el interior del país). "Estamos hablando de algo más de seis mil millones de pesos. El año pasado se destinaron 6.500 millones en todo el año y en esta oportunidad se asignará esa misma cifra en 120 días. En general, implica una triplicación".

Cabe aclarar que el nuevo esquema impacta de forma distinta en el interior provincial y en ese escenario la ciudad de Santa Fe se ve afectada. Así, el transporte interurbano tendrá una mejora sustancial, como también los servicios urbanos en ciudades como Reconquistas, Rafael y Rosario. No será el caso del urbano en esta capital, localidad que al contar con sistema Sube recibía una suma extra que dejará de percibir.

La Municipalidad confirmó este lunes que la ciudad recibirá 21 millones, tres millones menos que los recibidos durante 2019 cuando ingresaron 24 millones. Según el gobierno local, al sistema le faltarían 18 millones para funcionar; mientras que los empresarios señalan que restan 24 millones.

La nueva resolución habilita a los gobiernos provinciales y municipales a solicitar una ayuda extraordinaria en caso “de que se presentasen especiales situaciones en las que se verificase la existencia de un desequilibrio financiero en el sistema de transporte".

Miatello dijo que están gestionando, junto con la Municipalidad, fondos extras desde el momento en que se supo que Santa Fe ciudad recibiría menos recursos. El funcionario se mostró optimista: "Creo, no quiero atribuirme méritos que no me corresponden, que la inclusión de la cláusula (para atender situaciones extraordinarias) deja la puerta abierta para una recomposición".

Sobre la posibilidad de que el fondo nacional, creado para atender situaciones excepcionales, no sea suficiente para atender las necesidades de varias ciudades, Miatello comentó: "Lo que pasa es que la cantidad de ciudades que van a pedir dinero, con la misma lógica (la caída de la resolucion 1.086), no son muchas. Porque eran ciudades que habían hecho esos acuerdos que tenían un tono político, y son 200 millones para 120 días. No me parece poco".