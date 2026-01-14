Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio Candioti Norte

Susto en barrio Candioti Norte: una máquina rompió un caño de gas durante obras de cloacas

El incidente ocurrió este miércoles en calle Córdoba al 1.500. Personal de Litoral Gas intervino rápidamente para controlar la fuga.

14 de enero 2026 · 18:25hs
Durante la jornada de este miércoles, las tareas de renovación de la red cloacal en barrio Candioti Norte se vieron interrumpidas por un incidente de seguridad. Una retroexcavadora, que operaba en la zona de calle Córdoba al 1.500, entre Mitre y Alberdi, perforó accidentalmente una cañería de gas natural, lo que motivó un operativo de emergencia.

Fallo en el sondeo y respuesta inmediata

El hecho se produjo mientras una empresa tercerizada realizaba excavaciones para Aguas Santafesinas (ASSA). Según explicó Melina, referente de la firma a cargo de los trabajos, el incidente se debió a un error de cálculo sobre la ubicación exacta de la infraestructura subterránea: “Considerábamos que estaba a una distancia y en realidad el caño estaba un poco antes; al momento de operar la máquina no se sondeó y la ‘retro’ lo agarró”, admitió en declaraciones a Sol Play.

Tras la rotura, se activó de inmediato el protocolo de seguridad dando aviso a Prevención Redes y Servicios, quienes acudieron al lugar de forma expedita para contener la fuga y dar inicio a las reparaciones pertinentes.

Estado del servicio y plazos de obra

Pese a la magnitud del susto inicial, desde Litoral Gas informaron que no fue necesario interrumpir el suministro de gas en toda la cuadra. Las maniobras de reparación se centraron exclusivamente en el conducto dañado, asegurando que la normalización total del servicio se concrete en el transcurso de esta misma jornada.

Por último, los responsables de la obra de renovación de la colectora —que ya se encuentra en su etapa final en ese sector— confirmaron que este inconveniente no afectará el cronograma establecido, por lo que los trabajos continuarán según lo previsto.

