Vecinos de Bº Candioti Norte y un reclamo histórico: apertura de calles en las vías para frenar asentamientos

Los vecinos retomaron la iniciativa para habilitar el tránsito en calles que limitan con el ferrocarril Belgrano Cargas. Fundamentaron que el objetivo es "mejorar la conectividad, frenar el avance de asentamientos e incorporar el sector a la vida cotidiana del barrio".

17 de octubre 2025 · 19:25hs
Barrio Candioti Norte. Los vecinos reclaman la apertura de calles en las vías para frenar asentamientos y mejorar la urbanización.

Los vecinos del barrio Candioti Norte reactivaron un pedido largamente postergado: la apertura de calles estratégicas en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano Cargas. El reclamo es impulsado por una iniciativa vecinal que logró la recolección de firmas y se articuló en colaboración con la vecinal del barrio Alvear.

Gabriela Fiameni, presidenta de la vecinal Candioti Norte, destacó que la propuesta de abrir específicamente la calle Belgrano tiene un "sentido estratégico". Según la referente, el objetivo central es doble: "Impedir el avance del asentamiento" en ese sector y responder a las nuevas necesidades de conectividad de la zona.

Fiameni remarcó que Candioti es un barrio en constante crecimiento, con "mucha inversión inmobiliaria" que genera la llegada de nuevos residentes y, por lo tanto, "múltiples necesidades de comunicación".

Apertura de calles

Además de la expansión residencial, la calle Belgrano resulta clave por su conexión directa con el Parque Federal. "Desemboca en todo el complejo edilicio del Parque Federal, con lo cual el movimiento de gente y familias en ese lugar es enorme", señaló.

La presidenta de la vecinal subrayó que la ciudad y los barrios son entidades "vivas" que se modifican. Si bien el ferrocarril funcionó históricamente como un "corralito" para el barrio, la meta actual es que esta apertura de calles "permita integrarlo, urbanizarlo e incorporarlo a nuestra vida cotidiana".

image

Gestiones y diálogo con autoridades

Para avanzar en la concreción del proyecto, la vecinal se encuentra en conversaciones con la administración de Belgrano Cargas y con autoridades municipales.

Próximamente, solicitarán "una reunión más formal para analizar las posibilidades, cuáles son las calles que por ahí existiría la posibilidad de que se abran, cuáles son los intereses de ambos lados y las dificultades que también nos plantean, del por qué no se realiza la apertura de las calles", explicó Fiameni.

Finalmente, la vecinalista comentó que el reclamo no solo beneficia a Candioti Norte, sino que también incluye a los vecinos de las calles Dorrego y Pedro Ferré, quienes "se encuentran encerrados en ese triángulo allá en el límite oeste de la vecinal", una situación que genera una "problemática diferente en ese sector". La función de la vecinal, concluyó Fiameni, es "responder" a estas necesidades que surgen de los propios vecinos.

