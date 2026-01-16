Viernes húmedo e inestable en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo parcialmente nublado a nublado, húmedo, pesado y con una temperatura a las 8 la mañana de 24.2º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son instables y se observa la masa cálida y húmeda desde el norte/noreste sobre el centro-norte de la provincia y el avance de un frente frío leve desde el sur en la región. Esta situación, permite que las condiciones sean inestables, con nubosidad variable y probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles, mejorando temporalmente hacia la tarde . No obstante, la entrada de este frente frío leve, permitirá que las condiciones vayan mejorando paulatinamente en las últimas horas de la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas, no habrá un descenso marcado de las temperaturas, manteniendose en valores acordes a la época en que se transita .

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando y una baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles en la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 30º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el domingo se espera Cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 31º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Por último se espera un lunes con cielo algo nublado a soleado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 17º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector sureste.

