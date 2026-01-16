Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Viernes húmedo e inestable en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

16 de enero 2026 · 08:27hs
Viernes húmedo e inestable en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo parcialmente nublado a nublado, húmedo, pesado y con una temperatura a las 8 la mañana de 24.2º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son instables y se observa la masa cálida y húmeda desde el norte/noreste sobre el centro-norte de la provincia y el avance de un frente frío leve desde el sur en la región. Esta situación, permite que las condiciones sean inestables, con nubosidad variable y probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles, mejorando temporalmente hacia la tarde. No obstante, la entrada de este frente frío leve, permitirá que las condiciones vayan mejorando paulatinamente en las últimas horas de la jornada de mañana. Con respecto a las temperaturas, no habrá un descenso marcado de las temperaturas, manteniendose en valores acordes a la época en que se transita.

Sábado con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando y una baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles en la mañana. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 30º. Vientos leves del sector este/noreste.

En tanto para el domingo se espera Cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 31º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a moderados del sector sureste.

Por último se espera un lunes con cielo algo nublado a soleado con condiciones estables y temperaturas en leve descenso: mínima 17º y máxima 28º. Vientos leves a moderados del sector sureste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Santa Fe ciudad viernes
