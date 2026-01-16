Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 16 de enero para distintas zonas de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, mantenimiento de subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este viernes 16 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

• 0.00 a 6 en la zona de: San Martín entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre

SANTO TOMÉ

• 7 a 11 en la zona de: Arenales, Frutos, Córdoba y 1 de mayo

• 9 a 12 en la zona de:

- San Juan, Macia, General López y Gaboto

- Balcarce, Iriondo, 12 de septiembre y Belgrano

- avenida 7 de marzo, Gaboto, Mitre y Salta

- Lavalle, Mauri, 1 de mayo y Mosconi

SAUCE VIEJO

• 9 a 12 en la zona de: Entre Ríos, calle 10, calle 16 y Castelli

• 9 a 13 en la zona de: Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

