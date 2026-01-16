Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Corresponden al viernes 16 de enero para distintas zonas de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

16 de enero 2026 · 07:41hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este viernes 16 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 0.00 a 6 en la zona de: San Martín entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre

SANTO TOMÉ

• 7 a 11 en la zona de: Arenales, Frutos, Córdoba y 1 de mayo

• 9 a 12 en la zona de:

- San Juan, Macia, General López y Gaboto

- Balcarce, Iriondo, 12 de septiembre y Belgrano

- avenida 7 de marzo, Gaboto, Mitre y Salta

- Lavalle, Mauri, 1 de mayo y Mosconi

SAUCE VIEJO

• 9 a 12 en la zona de: Entre Ríos, calle 10, calle 16 y Castelli

• 9 a 13 en la zona de: Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Último Momento
Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Ovación
Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus