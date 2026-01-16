La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reformas en subestación, mantenimiento de subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este viernes 16 de enero en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este viernes
Corresponden al viernes 16 de enero para distintas zonas de la ciudad Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SANTA FE
• 0.00 a 6 en la zona de: San Martín entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre
SANTO TOMÉ
• 7 a 11 en la zona de: Arenales, Frutos, Córdoba y 1 de mayo
• 9 a 12 en la zona de:
- San Juan, Macia, General López y Gaboto
- Balcarce, Iriondo, 12 de septiembre y Belgrano
- avenida 7 de marzo, Gaboto, Mitre y Salta
- Lavalle, Mauri, 1 de mayo y Mosconi
SAUCE VIEJO
• 9 a 12 en la zona de: Entre Ríos, calle 10, calle 16 y Castelli
• 9 a 13 en la zona de: Aromos, Estrella Federal, Sauce y Magnolias
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
