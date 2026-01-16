Cómo será la vacunación de niños y niñas en las colonias de verano de Santa Fe

La estrategia busca detectar esquemas incompletos y garantizar el acceso a las vacunas del calendario obligatorio

La Municipalidad de Santa Fe , en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia , avanza con la campaña de vacunación en las colonias de verano , incorporando también a niños y niñas que participan de las actividades recreativas durante el receso estival.

En este marco, desde el municipio explicaron que la vacunación infantil en colonias de vacaciones no se realizará de manera masiva en los predios, sino a través de un sistema de articulación con los centros de salud cercanos a los domicilios de los colonos.

colonia de vacaciones.jpg Colonia de vacaciones Santa Fe ciudad

Cómo será la vacunación de niños y niñas

Según se detalló, el municipio revisará el padrón de niños y niñas inscriptos en las colonias de verano y, en aquellos casos donde se detecten esquemas de vacunación incompletos, se establecerá contacto con los centros de salud barriales correspondientes.

De esta manera, los padres y madres que deseen completar el carnet de vacunación de sus hijos serán orientados para concurrir al efector más cercano, garantizando el acceso a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La estrategia apunta principalmente a:

Niños y niñas en edad de ingreso escolar

Refuerzo de los 11 años

Actualización de esquemas atrasados

Un enfoque integral de salud en las colonias

La iniciativa forma parte del programa #ModoVacuna, que durante 2025 ya llegó a escuelas primarias, plazas, paseos, la Terminal de Ómnibus y dependencias municipales, y que en esta temporada de verano suma también colonias, balnearios y playas.

El objetivo es acercar la salud a los espacios donde se desarrollan actividades recreativas, facilitando el acceso a la vacunación y promoviendo la prevención de enfermedades desde edades tempranas.

Dónde vacunarse y cómo acceder

Quienes no participen de los dispositivos itinerantes o prefieran hacerlo en su barrio, pueden acercarse al centro de salud más cercano con DNI y carnet de vacunación, para su control y actualización.

Además, este viernes 16, el dispositivo de #ModoVacuna estará presente en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano (Belgrano 2910), de 10 a 14 horas.

Para más información o consultas, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.

La campaña de vacunación está dirigida a adultos mayores, personas con factores de riesgo, niños en edad escolar y a toda persona que necesite completar su carnet, reafirmando el compromiso del municipio con una salud pública accesible y preventiva.

