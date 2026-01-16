Uno Santa Fe | Santa Fe | colonias

Cómo será la vacunación de niños y niñas en las colonias de verano de Santa Fe

La estrategia busca detectar esquemas incompletos y garantizar el acceso a las vacunas del calendario obligatorio

16 de enero 2026 · 08:50hs
Cómo será la vacunación de niños y niñas en las colonias de verano de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, avanza con la campaña de vacunación en las colonias de verano, incorporando también a niños y niñas que participan de las actividades recreativas durante el receso estival.

En este marco, desde el municipio explicaron que la vacunación infantil en colonias de vacaciones no se realizará de manera masiva en los predios, sino a través de un sistema de articulación con los centros de salud cercanos a los domicilios de los colonos.

colonia de vacaciones.jpg
Colonia de vacaciones

Colonia de vacaciones

Cómo será la vacunación de niños y niñas

Según se detalló, el municipio revisará el padrón de niños y niñas inscriptos en las colonias de verano y, en aquellos casos donde se detecten esquemas de vacunación incompletos, se establecerá contacto con los centros de salud barriales correspondientes.

De esta manera, los padres y madres que deseen completar el carnet de vacunación de sus hijos serán orientados para concurrir al efector más cercano, garantizando el acceso a las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La estrategia apunta principalmente a:

  • Niños y niñas en edad de ingreso escolar
  • Refuerzo de los 11 años
  • Actualización de esquemas atrasados

Un enfoque integral de salud en las colonias

La iniciativa forma parte del programa #ModoVacuna, que durante 2025 ya llegó a escuelas primarias, plazas, paseos, la Terminal de Ómnibus y dependencias municipales, y que en esta temporada de verano suma también colonias, balnearios y playas.

El objetivo es acercar la salud a los espacios donde se desarrollan actividades recreativas, facilitando el acceso a la vacunación y promoviendo la prevención de enfermedades desde edades tempranas.

Dónde vacunarse y cómo acceder

Quienes no participen de los dispositivos itinerantes o prefieran hacerlo en su barrio, pueden acercarse al centro de salud más cercano con DNI y carnet de vacunación, para su control y actualización.

Además, este viernes 16, el dispositivo de #ModoVacuna estará presente en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano (Belgrano 2910), de 10 a 14 horas.

Para más información o consultas, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.

La campaña de vacunación está dirigida a adultos mayores, personas con factores de riesgo, niños en edad escolar y a toda persona que necesite completar su carnet, reafirmando el compromiso del municipio con una salud pública accesible y preventiva.

• LEER MÁS: Comenzó la vacunación en las colonias de verano de adultos mayores

colonias Municipalidad de Santa Fe vacunación niños
Noticias relacionadas
controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de santa fe

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

TC2000 en Santa Fe durante el año 2018.

TC2000 en Santa Fe: crecen las posibilidades de que la competencia llegue a la ciudad en 2026

El turismo en Santa Fe generó más de $50.800 millones durante la primera quincena de enero

El turismo en Santa Fe generó más de $50.800 millones durante la primera quincena de enero

asesinaron a un joven de 18 anos de un disparo en la espalda en alto verde

Asesinaron a un joven de 18 años de un disparo en la espalda en Alto Verde

Lo último

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Último Momento
Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

Machac y Humbert dieron el golpe y jugarán la final del ATP 250 de Adelaida

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Controles de peso a camiones: detectaron excesos de hasta 26 toneladas en rutas de Santa Fe

Ovación
Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Unión y Colón ya conocen sus zonas en el Torneo Proyección 2026

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Aquiles Balaudo será protagonista de la Maratón Santa Fe - Coronda

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Sanjustino ya conoce contra quién y cuándo va por las semis del Regional Amateur

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada positiva para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Se encamina la resolución de la deuda de Platense con Colón por el pase de Leonel Picco

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus