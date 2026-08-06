El Senado santafesino debate la emergencia hídrica por El Niño y habilitarían obras urgentes

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia hídrica en toda la provincia de Santa Fe hasta el 30 de abril de 2027. El proyecto permitirá agilizar obras y contrataciones para enfrentar los efectos del fenómeno

El Senado de Santa Fe analizará este jueves el Mensaje Nº 20 enviado por el Poder Ejecutivo provincial, mediante el cual se solicita declarar la emergencia hídrica en todo el territorio santafesino hasta el 30 de abril de 2027 , con la posibilidad de extenderla por otros seis meses en caso de que las condiciones climáticas así lo requieran.

La iniciativa responde a las previsiones sobre la evolución del fenómeno El Niño , que podría generar lluvias por encima de los valores normales, anegamientos e inundaciones en distintos puntos de la provincia.

El objetivo de la emergencia hídrica en Santa Fe

Según el proyecto, la declaración de emergencia hídrica permitirá al Gobierno provincial agilizar y facilitar la ejecución de obras públicas destinadas a prevenir, aliviar y mitigar los efectos de los excesos hídricos.

Entre las acciones contempladas se incluyen la construcción y reparación de infraestructura, la utilización de predios particulares cuando resulte necesario y la realización de trabajos destinados a reducir el riesgo de inundaciones y proteger a la población.

Además, el texto establece que la emergencia comprenderá también las situaciones de emergencia ambiental que puedan derivarse del problema hídrico y que sean identificadas por el Poder Ejecutivo.

Facultades especiales para actuar con rapidez

El proyecto faculta al Ejecutivo provincial a adoptar todas las medidas que considere necesarias para garantizar la asistencia inmediata a las personas afectadas, incluyendo ayuda habitacional, alimentaria, sanitaria y de vestimenta.

Asimismo, habilita a los organismos competentes a proyectar, contratar y ejecutar distintas obras hidráulicas, entre ellas:

Movimiento de suelos.

Construcción de terraplenes.

Limpieza y adecuación de canales.

Defensas contra inundaciones.

Canalizaciones y endicamientos.

Lagunas de retardo.

Mejoramiento y restauración de caminos rurales y accesos.

Obras de protección hídrica que resulten necesarias según la evolución de la situación.

El mensaje también autoriza la adquisición de bienes, equipamiento y servicios mediante procedimientos especiales de contratación, con carácter de urgencia, para acelerar la respuesta del Estado frente a eventuales contingencias.

Contrataciones más rápidas durante la emergencia

Otro de los puntos centrales del proyecto apunta a simplificar los procesos administrativos para contratar empresas y proveedores.

La propuesta establece que, durante la emergencia hídrica, bastará con una compulsa de ofertas que garantice rapidez en la contratación. Incluso, cuando exista un único proveedor capaz de realizar una obra o prestar un servicio indispensable, el Gobierno podrá contratarlo de manera directa si la urgencia de la situación así lo exige.

El Niño: pronóstico con alta probabilidad de continuidad

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo cita los informes climáticos que indican que las condiciones atmosféricas son compatibles con una fase cálida del fenómeno El Niño.

Además, sostiene que, de acuerdo con los modelos dinámicos y estadísticos disponibles, la probabilidad de que El Niño continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026 es cercana al 100%, escenario que incrementa el riesgo de precipitaciones intensas y excesos hídricos en distintos sectores de la provincia.

Con este panorama, el Gobierno busca contar con herramientas administrativas y legales que permitan responder con mayor rapidez ante posibles emergencias y avanzar en obras preventivas antes de que las lluvias generen mayores complicaciones.

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