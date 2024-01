Terminal de Ómnibus: boleteros hablan de "floja temporada" con turistas "espantados" por los altos precios de pasajes

Ruta 168: retiraron el camión que cayó al arroyo Miní pero no hay rastros del conductor

Afirman que pese a que ofrecen paquetes con bonificaciones, el santafesino no se acercó en gran número a la Terminal en lo que va de la temporada. Por otro lado, señalaron que el viaje por quincena "no existe más", destacando que hubo un cambio de hábito que está directamente condicionado por el bolsillo que lleva a que las salidas ahora son semanales.

Los destinos que lideran el ranking son Córdoba, Mendoza y Costa Atlántica. "El flujo de gente varía dependiendo del día, respecto a jornadas anteriores se ve algo menos de gente por el tema del precio del boleto", señaló uno de los boleteros consultados por UNO.

omnbius terminal.jpg

"Los principales destinos que elige la gente son Córdoba Capital, Carlos Paz, Capilla del Monte", indicó el consultado. Con menor demanda que otros años, señaló además que "algunos eligen Brasil".

Respecto a las opciones de pago, precisó: "Hay paquetes disponibles, gracias a Dios pudimos mantener las seis cuotas sin interés que a la gente le sirven muchísimo. Otra bonificación que ofrecemos es que si se saca pasaje ida y vuelta, hay un 20% de descuento por boleto tratando de buscar alternativas para la gente".

A modo de ejempo, y dependiendo del día, la demanda y ocupación de los micros, un pasaje a Mar del Plata tiene un valor promedio (ida y vuelta) de $50.000 a Carlos Paz de $26.000. En tanto, un viaje a Mendoza tiene un costo de $60.000 (ida y vuelta).

Otro de los boleteros contó: "Los santafesinos mas que nada eligen en primer lugar lo que es Córdoba, Carlos Paz y la zona de las sierras cordobesas, y en segundo lugar queda lo que es la costa argentina con Mar del Plata, Villa Gessell o Pinamar. Después está posicionada la opción de Brasil, Montevideo y Punta del Este".

El mismo consultado graficó: "Está muy bajo el movimiento a comparación del año pasado, el 2023 fue una buena temporada. Hay que recordar que durante el año pasado y el anterior estuvo la liberación de las restricciones de la pandemia, entonces la gente aprovechó. Este año es todo lo contrario, la economía hace que la gente no viaje como uno espera y se sienta mucho la diferencia".

terminal omnibus.jpg

Precisó que la tempora "se inició en octubre, con paquetes para el verano, con gente que compró ya en ese mes para viajar en enero y febrero. Ahora, hay gente que viene a comprar ahora pero ya con otros precios y quedan espantados porque realmente subieron bastante los pasajes".

Turistas, sobre el precio de los pasajes

UNO Santa Fe dialogó con turistas que estaban a minutos de viajar. "Estamos por viajar a Mendoza. Dentro de todo nos pareció que para viajar de a dos estaba dentro de todo accesible con media pensión, por la otra comida uno siempre se va arreglando con el mate presente o algún sanguchito que compramos por ahí. Respecto a la costa no había grandes diferencias con Mendoza con tema precios. Elegimos Mendoza porque tenìamos ganas de conocer y eran menos días".

Otros turistas que dialogaron con este medio precisaron: "En primer lugar pensábamos viajar a Usuahia, pero en septiembre cuando comenzamos a averiguar no había precios de hoteles en medio de la devaluación. Luego los precios se volvieron inaccesibles y decidimos no irnos de vacaciones, pero después surgió este viaje a San Rafael por cuatro días".

En base a la consulta por el costo del pasaje para vacacionar en los principales destinos turísticos, este grupo de santafesinos detalló: "Ir a la costa atlántica siempre fue caro y se lo compara con Brasil haciendo números conviene más ir a Brasil porque la gente está asustada pensando que el real está muy alto, pero realmente no es tanta la diferencia y a mi particularmente me gustaría ir más a Brasil porque me gusta más el mar cálido que el mar frío".