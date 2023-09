Tierra Latente: la asociación civil santafesina que viaja al Chaco profundo para dar comida, salud y educación

asosiación civil santafesina chaco (7).jpg

Siguieron en la "informalidad" por unos cuatro o cinco años hasta que la pandemia los obligó a darle una vuelta de rosca: "Llegó el coronavirus y ya veníamos con esta idea de darle un poco más de seriedad y llevarlo más a lo social, darle una identidad, ya sea como fundación o asociación civil, que nos dé esa espalda para abrir el juego. En esa época era todo nuevo y traía muchas complicaciones, e imagínate que para las comunidades metidas a 40 o 50 km del monte era peor, no existía nada a lo que podíamos acceder, como alcohol en gel o lavandina". Por ese motivo, decidieron armar y mandar kits de limpieza, lo cual fue dificultoso de planear y hacer ya que no hay ningún envío que vaya de Santa Fe hasta el monte chaqueño.

Tras esa experiencia, se formalizaron como una asociación civil que "busca el desarrollo integral de las comunidades rurales en todas sus edades, desde los chicos que están en la escuela hasta los adultos a través de distintos programas". "En el monte no existe el preescolar, ingresan directamente al primer grado, no tienen los medios para hacer 40 km para llevar al nene al preescolar, no cuentan con los medios para hacerlo y si bien algunos poseen una motito, con el costo del combustible es imposible. Entonces, tenemos un taller con chicos de cuatro, cinco y seis años que van para empezar a tener conocimientos. Y a los de la primaria le damos apoyo escolar en lengua y matemática, dos veces por semana. Para eso les pagamos a unos maestros rurales que viven cerca", expuso.

Además, abrieron un taller para mujeres donde les enseñan distintos oficios, como a cocinar, fabricación de velas y tejido. "La idea es que vayan generando trabajos nuevos que por ahí desconocen para que ojalá el día de mañana puedan tener un ingreso o salida laboral extra", agregó.

La zona donde realizan el trabajo solidario es de difícil acceso: "Siempre estamos mirando el clima porque si llueve muy fuerte no entrás ni salís. Son comunidades tan olvidadas, que no tienen acceso a nada, por lo que la idea es crear estas actividades para que desarrollen una vida normal como la que todos hacemos".

Hoy en día están ayudando a unas 100 o 150 familias distribuidas en siete comunidades, donde a su vez colaboran en sus respectivas escuelas, y comedores. Si bien realizan unas seis visitas al año, todo el año están trabajando para Tierra Latente. "Los talleres siguen funcionando cuando estamos acá. Cuando vamos a Chaco disfrutamos y vemos los proyectos, pero son muchos meses de trabajo previo, como refacciones de escuelas, comedores y la fabricación de baños nuevos. Hay cosas que nos sabemos hacer, entonces el tiempo acá lo usamos para capacitarnos, juntar los materiales y se culmina en ese fin de semana que vamos".

Desde la asociación civil también apadrinan a alrededor de 100 alumnos. Hay personas de Santa Fe e incluso de otros países que pagan una cuota mensual que permite darles a los chicos un kit escolar básico, el uniforme y los alimentos. Además, realizan colectas de alimentos, para las cuales a veces se paran en las puertas de los supermercados. "La ayuda que reciben del gobierno para el alimento no alcanza para nada, hoy les dan unos $120 por día para que desayunen y almuercen, no se pueden comprar nada. Intentamos dar esa ayuda porque estamos convencidos de que un chico que no se alimenta bien no puede aprender bien", apuntó.

Los integrantes tratan de no focalizarse en la ausencia del Estado. "Sabemos que lo que estamos haciendo tendría que estar cubierto por otro lado, pero los argentinos somos de estar más en la crítica que en la acción y creo que es para destacar que todos los voluntarios de Tierra Latente no se detienen a pensar «che esto lo tendría que hacer otra persona». Si bien lo sabemos tendría que ser por otra persona, el Estado o la entidad que le corresponda, los miembros aprendieron a dejar de lado eso y a ponerse en acción porque si nos ponemos a quejarnos o a esperar a que alguien lo haga no va a pasar. Y mientras tanto, si nos quejamos y el Estado no actúa hay chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen un par de zapatillas o porque no se alimentan".

"Me sigue pasando que cuando vuelvo quedó impactado de la cantidad de cosas que nos quejamos y allá son mucho más felices que nosotros con nada. No tiene agua para tomar, tiene gusanos. No tienen energía eléctrica, a las 19, cuando se hace de noche, su vida termina", reveló.

Por este arduo trabajo en Tierra Latente, los Premios Abanderados nominaron a Francisco. Desde la Fundación Noble destacan el trabajo solidario de fundaciones y ONG a nivel nacional y si bien la nominación recae en el joven, la asociación sabe que es un reconocimiento para los 30 o 40 voluntarios activos tanto en Santa Fe como en Chaco, además de los socios y padrinos que también brindan su apoyo desde su lugar. El fundador quedó nominado junto a otras ocho fundaciones del país, entre unas 800 que se inscribieron. "Da mucha visibilidad a este trabajo que por ahí es silencioso o se conoce entre los nuestros, porque cuanta más gente se entere y se quiera sumar al proyecto más cosas se van a poder hacer", valoró. En caso de ganar estos galardones recibirán $2.500.000.

Francisco remarcó que todos de alguna forma pueden colaborar y potenciar a Tierra Latente, ya sea sumándose como voluntarios, donándoles materiales, facilitándoles un contacto, o dando un aporte mínimo de $1.000.

