Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

Del 9 al 14 de septiembre, Santa Fe recibirá los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025, que reunirá a más de 3.000 atletas antes de los Odesur

28 de agosto 2025 · 16:06hs
Santa Fe se prepara para recibir los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

La ciudad de Santa Fe se suma como subsede a la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025. La competencia tendrá como sede principal a Rosario y también sumarán a Rafaela. En la capital provincial, el escenario elegido será la Laguna Setúbal, la costanera oeste y el Estadio Roque Otrino de Colón.

En estas ubicaciones se disputarán competencias de remo, remo paralímpico, canotaje, paracanotaje, triatlón, paratriatlón y rugby sobre ruedas. La competencia que se encuentra organizada por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), reunirá a más de 3.000 atletas de las 24 provincias del país, en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, siendo el primer evento de su tipo en integrar a deportistas convencionales y adaptados en un mismo certamen.

En relación, el subsecretario de Deportes del municipio, Carlos Marzo contó cómo se prepara la ciudad para recibir esta competencia de gran magnitud: “Estamos trabajando día a día para poder dejar los predios deportivos a la altura de las circunstancias. Con esto queremos fomentar el deporte y obviamente plantear esto como una experiencia previa para la ciudad respecto a lo que va a venir en 2026 con los Juegos Suramericanos”.

“Hubo una alta adaptabilidad desde el punto de vista específico para la participación de atletas de alto rendimiento. Sobre ese foco estuvimos trabajando en el último tiempo, ya que el 90% de las actividades se van a realizar en nuestra costanera”, sostuvo Marzo.

image
Adri&aacute;n Marzo habl&oacute; sobre los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe.

Adrián Marzo habló sobre los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 en Santa Fe.

Impacto para Santa Fe

Ser subsede de los JADAR representa para Santa Fe una oportunidad histórica. No solo promueve el alto rendimiento deportivo y la inclusión, sino que también impulsa la economía local a través del turismo, la hotelería, el comercio y la generación de empleo. Esta experiencia se masificará el próximo año, cuando la ciudad reciba los Juegos Suramericanos 2026.

Con respecto a la próxima cita deportiva, Marzo adelantó: “Tenemos que prepararnos para eso, vamos a tener que recibir a 15 países porque va a haber en la provincia más de 4.500 deportistas, más gente de turismo que van a asistir”.

Preparación y voluntariado

La Municipalidad acompañó el proceso de organización con la adecuación de la costanera y los espacios deportivos para garantizar la accesibilidad y la inclusión. Además, más de 30 voluntarios santafesinos participarán de las jornadas en distintas áreas. “El equipo de voluntarios ya está inscripto, identificado y designado a estos juegos”, cerró Marzo.

Santa Fe Rosario Rafaela
Noticias relacionadas
Siete nuevos coches para modernizar la flota de Autobuses Santa Fe en la ciudad 

Transporte de pasajeros: la ciudad de Santa Fe suma nuevos colectivos con GPS y cámaras de seguridad

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con temperaturas primaverales antes de un fin de semana pasado por agua en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

La Convención le dio luz verde a una nueva configuración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia.

La Convención Reformadora habilitó a Maximiliano Pullaro a buscar la reelección

Lo último

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Último Momento
Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Finalmente, la Caja de Jubilaciones será declarada intransferible en la nueva Constitución de Santa Fe

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Gustavo Quinteros se aleja de Colo Colo y otro DT argentino asoma en el horizonte

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Por unanimidad, la declaración sobre las Islas Malvinas se incorporará a la Constitución santafesina

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

Cerúndolo fue de más a menos, perdió con Riedi y quedó fuera del US Open

El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

El cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

La reserva de Unión aplastó a Racing de visitante y quedó a tiro de la cima

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Madelón, a pura pertenencia con los hinchas de Unión en Mendoza

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Los antecedentes de Unión y River con Andrés Gariano como árbitro

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná