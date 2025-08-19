Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Tormenta de Santa Rosa: desde la madrugada, cayeron casi 60 milímetros en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe informó los registros de agua caída en distintos barrios. Se espera que el mal tiempo continúe los próximos días

19 de agosto 2025 · 08:39hs
Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 
Copiosas lluvias sobre la ciudad de Santa Fe trajo algunos inconvenientes en distintos barrios 

Tormenta de Santa Rosa: desde la madrugada, cayeron casi 60 milímetros en la ciudad de Santa Fe

Desde la noche del lunes, una tormenta en Santa Fe se instaló sobre la región y no da tregua. Según los registros de la Municipalidad de Santa Fe, hasta las 8 de este martes la lluvia caída está cerca de los 60 milímetros en diferentes puntos de la ciudad.

Datos de lluvias acumuladas en Santa Fe

Los registros de las estaciones meteorológicas municipales marcan los siguientes valores:

  • DOAE (Cobem): 59,00 mm

  • Centro: 56,25 mm

  • Delegación Alto Verde: 41,00 mm

  • CIC F. Zuviría: 57,25 mm

Además, se reportó una intensidad máxima de 42,0 mm/h en la estación DOAE (Cobem) a las 04.45, mientras que la ráfaga de viento más fuerte alcanzó los 41,8 km/h en Alto Verde a las 06.40.

Alertas vigentes en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió tres alertas meteorológicas que abarcan a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo:

  • Alerta naranja por tormentas: se esperan lluvias intensas, con actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de entre 50 y 100 mm.

  • Alerta amarilla por lluvias: precipitaciones moderadas a fuertes, con valores acumulados de 50 a 70 mm.

  • Alerta amarilla por vientos: ráfagas de hasta 80 km/h en zonas de Santa Fe, Córdoba, norte de Buenos Aires y La Pampa.

Alertas meteorológicos vigentes para este martes 19 agosto

Pronóstico del tiempo en Santa Fe

El amanecer de este martes se dio con cielo cubierto, lluvias persistentes y una temperatura de 14,3 °C, con una sensación térmica de 13,1 °C. Se espera una máxima de 17 °C.

Según el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la Fich-UNL, las condiciones inestables se mantendrán durante la jornada debido al desarrollo de un sistema de baja presión en el centro del país.

Para el miércoles se espera cielo cubierto a parcialmente cubierto, con lluvias aisladas y mejoría gradual. Mínima 12 °C y máxima 19 °C. Vientos del oeste/suroeste

Jueves con cielo mayormente despejado, posibilidad de neblinas matinales, mínima 9 °C y máxima 21 °C.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado con leve inestabilidad, mínima 10 °C y máxima 19 °C, con vientos del sursureste.

• LEER MÁS: Tres alertas meteorológicos vigentes para la ciudad de Santa Fe: lluvias, tormentas y fuertes vientos se esperan para este martes

Santa Fe Municipalidad de Santa Fe tormenta
