Uno Santa Fe | Santa Fe | tos convulsa

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

2 de diciembre 2025 · 17:19hs
Tos convulsa: 7 niños murieron en el país

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"La tos convulsa es una enfermedad prevenible con vacunas. Este escenario que estamos viendo nos preocupa y sorprende, realmente no podemos creer esta resistencia a las vacunas". El que habla es el director del Sanatorio de Niños de Rosario, Aníbal Krivoy, un pediatra con décadas de experiencia, que al igual que sus colegas observa con cierto estupor la reaparición de enfermedades como la tos convulsa o coqueluche, que ya se cobró siete vidas en este brote nacional. Uno de los fallecidos es un bebé de un mes, de Villa Gobernador Gálvez, en Santa Fe.

En los últimos dos meses los casos de tos convulsa o coqueluche se duplicaron en la Argentina (hay contagios en 20 provincias) y ya se registran siete fallecimientos. Este brote, el más importante de los últimos años, elevó los alertas entre los pediatras y los funcionarios de Salud. Los niños que murieron no estaban vacunados o no lo habían hecho sus madres: los menores de 2 meses se inmunizan durante la gestación por eso deben vacunarse las embarazadas.

En Santa Fe ya hay confirmados 57 contagios de tos convulsa o coqueluche, el 80 por ciento en Rosario.

"Es increíble lo que sucede, porque hablamos de vacunas seguras, de calendario, con muchísimo tiempo de demostrar seguridad y eficacia. Vemos esquemas incompletos en los niños en todo el país, en el mundo; en algunas vacunas llegan a menos de la mitad de la población que debería estar inoculada. Y las embarazadas, en general, no están queriendo vacunarse tampoco", reflexionó el médico con preocupación.

Insólitos cuestionamientos

"No deberíamos haber llegado jamás a esta situación. Se cuestionan hechos científicos que no deben ser motivo de debate. Las vacunas como la que protege de coqueluche tiene una robustez total. Nuestro calendario de vacunación es de los más completos del mundo", enfatizó el pediatra, a cargo de uno de los centros de salud pediátricos privados que es referencia en la región.

Krivoy contó que en ocasiones han tenido parturientas que no quisieron vacunarse pero que también impidieron que los médicos inoculen a sus bebés, con la dosis que corresponden horas después del nacimiento y que protege contra la tuberculosis (BCG) y contra la Hepatitis B y debe colocarse dentro de las primeras 12 horas de vida. "Provincia tuvo que armar un formulario especial para que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio Público de la Acusación estén al tanto de situaciones como estas y puedan hacer el seguimiento de esos niños una vez que salen del sanatorio", comentó, a modo de ejemplo de lo compleja que es la situación.

La era "digital" a nivel comunicación ha ido en detrimento de décadas y décadas de desarrollos científicos, mencionó el médico y dijo que es urgente analizar esto y visibilizarlo. "Hoy la gente repite barbaridades que escucha en Tik Tok o en otras plataformas. Toma suplementos o hace tratamientos no aprobados, o discute las vacunas por lo que ve en las redes, que en muchos casos son incluso producto de la IA: ya casi no se distingue lo que es real de lo que no lo es".

coqueluche vacunas

Coqueluche, qué tener en cuenta

En cuanto al brote de coqueluche, el pediatra señaló que es indispensable que se cumpla con el calendario obligatorio y gratuito.

Las vacunas que cubren la tos convulsa son la pentavalente (o quíntuple) en la primera infancia, la triple bacteriana celular en la edad escolar y la triple bacteriana acelular (dTpa) para embarazadas, adolescentes y adultos, según el calendario de vacunación de Argentina. Estas vacunas también protegen contra otras enfermedades como la difteria y el tétanos. Por grupo etario se colocan de esta manera:

  • Bebés (2, 4 y 6 meses): Pentavalente (o quíntuple celular).
  • A los 18 meses: Refuerzo con la vacuna cuádruple.
  • A los 5 años: Refuerzo con la triple bacteriana celular.
  • Al ingreso escolar: Refuerzo con la triple bacteriana.
  • A los 11 años: Triple bacteriana acelular.
  • Embarazadas: Triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación.
  • Adultos y adolescentes: La triple bacteriana acelular se recomienda para proteger a los recién nacidos y a las personas cercanas a ellos, y también se aplica en forma de refuerzo según el esquema nacional.

El personal de salud que trabaja con menores de 13 meses debe colocarse refuerzos cada cinco años. "En el Sanatorio hicimos un relevamiento para poner a todos los integrantes del equipo al día con la vacuna contra la tos convulsa", comentó el profesional.

La enfermedad

"Es una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea baja y muy contagiosa. Se calcula que una persona puede contagiar a 16 si no toma recaudos", dijo Krivoy.

Es causada por la bacteria Bordetella pertussis. Evoluciona en tres fases: catarral, paroxística y de convalecencia. Puede manifestarse de diferentes formas, aunque las más graves se observan en menores de 6 meses.

"En bebés o niños ante decaimiento, tos seguida de vómito, apneas, coloración azulada en la piel, dificultad para respirar hay que consultar en forma urgente al médico. En los más chiquititos no se dan todos los síntomas necesariamente así que ante la duda, hay que actuar. En todos los sanatorios, hospitales y centros de salud públicos y privados los médicos están entrenados para sospechar la enfermedad y tomar medidas. En muchos casos, mientras se esperan los resultados de laboratorio se les comienzan a dar los antibióticos para evitar complicaciones. El tiempo es vital", destacó el profesional.

tos convulsa niños contagios
Noticias relacionadas
confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoria de rosario

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario

Estamos cerrando el año con menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el minsitro de Seguridad Coccocioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Se dispuso una veda temporal para el sábalo, del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026

Pescadores celebran el nuevo acuerdo que regula la actividad comercial y piden participar de las revisiones trimestrales

pullaro convoco a sesiones extraordinarias en la legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Lo último

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Último Momento
Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Dómina volvió a viajar a España y su salida de Unión entra en una etapa decisiva

Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo, dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

"Estamos cerrando el año con los menores indicadores de violencia en lo que va del siglo", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Yuki Tsunoda queda sin butaca en Fórmula 1

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"