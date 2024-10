Trabajadores de Afip en Santa Fe anunciaron un paro de 24 horas para el próximo miércoles

Esto se da ante la preocupación por despidos de empleados tras la disolución de Afip. Afirmaron que no existen sueldos millonarios

Medida de fuerza con paro de 24 horas

El delegado Cristian Román habló en diálogo con Sol Play y explicó: “El viernes se le pidió una audiencia a la doctora Fernanda Mizrahi y no fuimos atendidos, nos dijo que tal vez el lunes lo iba a hacer. Entonces lo que hicimos fue aumentar dos horas la medida de fuerza de las asambleas que veníamos haciendo y pasamos a hacerla cuatro, hoy y mañana”.

“Vamos hacia un paro general el día miércoles próximo, de 24 horas y sin concurrencia en el lugar de trabajo”, ratificó.

“A nivel nacional se habló de 3.100 despidos inmediatos. Ese número coincide con el personal que ingresó, que no tiene todavía un año de antigüedad. Acá en Santa Fe no los contamos porque realmente lo vamos a defender y creemos que no se va a ir nadie pero tendremos unos 20 en la ciudad“, reveló.

Desmintieron sueldos "millonarios"

Román desmintió el rumor que empleados de la AFIP gocen de sueldos millonarios. “Cuando nos enteramos los gremialistas de que de sueldo de 32 millones de pesos primero nos reímos y dijimos que debe ser una mentira. Después cuando dijeron 17 millones, dijimos ´¿de quién habla?´. Gremialmente no se conocían esos sueldos porque en plantas no existen”, explicó.

“Esos sueldos que iban de 17 a 32 millones de pesos resultaron que corresponden a sueldo de los 20 funcionarios que acompañaron a Florencia Mizrahi cuando fue designada administradora federal del organismo”, aclaró.

“Son cargos políticos, no son de planta. Nos indigna terriblemente porque dicen que es una barbaridad que cobren eso y son los que puso él”, cerró.