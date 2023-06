Trabajadores del LIF denuncian "desfinanciamiento" y alertan por el inminente "corte de la producción"

LEER MÁS: El LIF celebra su 75° Aniversario

"Desde principio de año venimos bastante desfinanciados ya que no se están mandando las partidas de dinero que se había solicitado para el laboratorio. Además, en la actualidad se le está debiendo mucha plata de mercadería a todos los proveedores, quienes están cerrando las cuentas", contó a UNO Santa Fe un delegado de ATE.

"Estamos a punto de cortar la producción por falta de insumos. Además el dinero no alcanza para pagar los sueldos del laboratorio. Hay gente contratada que no está cobrando", subrayó el delegado y continuó agregando: "Tocamos fondo. Los trabajadores estamos en asamblea permanente hasta que nos llegue una respuesta concreta o directamente se depositen los fondos. La próxima semana se van a dejar de distribuir medicamentos en toda la provincia. No hay dinero ni para mover los vehículos".

Por su parte, el cuerpo de delegados de UPCN participaron en las últimas horas de una asamblea en la cual estuvo presentes parte del directorio. Según contaron a UNO, el objetivo fue solicitar información respecto a diversos temas como: "Incumplimiento del envió de fondos para el pago de los haberes según la pauta vigente; la recepción parcial de fondos solicitados mensualmente para el desarrollo de las actividades de fuentes de trabajo, lo que genera deudas y entorpecimientos graves en el objetivo del laboratorio el cual es cumplir con la salud pública; y desabastecimiento de medicamentos en los efectores públicos de toda la provincia".

Los trabajadores del LIF no descartaron la ejecución de un paro de actividades desde la próxima semana si no llega la partida de fondos acordada para el normal funcionamiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico