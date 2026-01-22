Uno Santa Fe | Santa Fe | tragedia

Tragedia en avenida Aristóbulo del Valle: tras el siniestro fatal los vecinos denunciaron "abandono vial"

Un motociclista de 22 años falleció tras impactar contra un auto en la esquina de 12 de Infantería. "Acá nadie respeta nada y no hay controles", aseguran quienes viven en la zona. Giros en U, contramano y falta de radares, las claves de un cruce peligroso.

22 de enero 2026 · 19:22hs
"Era previsible": el crudo testimonio de los vecinos tras la tragedia vial en Aristóbulo del Valle.

La muerte de un joven de 22 años este jueves por la mañana en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y 12 de Infantería no fue una sorpresa para los vecinos del norte de la ciudad. Según sus propias palabras, la tragedia vial fue un desenlace previsible de una convivencia diaria con el caos y las infracciones constantes.

El siniestro ocurrió cerca de las 8, cuando una motocicleta colisionó violentamente contra un Ford Focus blanco. El conductor del rodado menor, identificado como Jesús Ismael M., fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Un cruce fuera de control

"Es un milagro que no haya pasado antes, porque acá nadie respeta nada", relató con indignación un vecino de la zona a los medios. El testimonio refleja una lista de faltas que se repiten en un loop peligroso:

Giros prohibidos: incumplimiento sistemático de la flecha de no giro y maniobras en "U" sobre la avenida.

Circulación en contramano: vehículos que salen por 12 de Infantería en sentido contrario para ganar tiempo.

Falta de prevención: motos con exceso de pasajeros y conductores sin casco son postales habituales del sector.

El reclamo por sanciones efectivas

La mayor crítica de los habitantes de la zona apunta a la inacción estatal. Según denuncian, la cámara de monitoreo instalada en la esquina no tiene fines sancionatorios y los operativos policiales se limitan a pedidos de documentación, sin foco en la prevención de accidentes.

"Si se paran dos inspectores acá, la municipalidad se llena de plata; infracciones sobran", sentenció el vecino, quien aseguró haber planteado el problema a las autoridades sin obtener respuestas. Para quienes transitan Aristóbulo del Valle a diario, la falta de radares y de personal municipal que multe las maniobras peligrosas convierte a la avenida en "tierra de nadie".

Mientras la justicia investiga las responsabilidades mecánicas y humanas del choque fatal, la barriada exige medidas urgentes: señalización clara, radares inteligentes y presencia efectiva de control para evitar que otra vida se pierda en un asfalto que hoy solo genera miedo.

