El chico de 7 años es el único sobreviviente del siniestro en el que murieron sus padres y sus dos hermanitos. Permanece internado en el hospital de Niños Orlando Alassia, donde se encuentra lúcido, consciente y clínicamente estable.

Tragedia en la ruta 34: el niño que sobrevivió al choque sigue en terapia y evoluciona favorablemente

El niño de 7 años que sobrevivió al choque frontal ocurrido el fin de semana en la ruta nacional 34 , en el que murieron sus padres y sus dos hermanitos, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Niños Orlando Alassia , donde evoluciona favorablemente y se mantiene estable .

El menor ingresó al centro de salud alrededor de las 14 del domingo y desde entonces permanece bajo estricto monitoreo médico , debido a la magnitud del siniestro vial del que fue víctima.

El director del hospital, Pablo Ledesma, señaló que el paciente se encuentra lúcido y consciente, aunque continúa en terapia intensiva para observación clínica. “Afortunadamente está bien, lúcido y consciente. Clínicamente se encuentra estable y permanece en terapia para monitoreo, teniendo en cuenta la magnitud del evento”, explicó.

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Según detalló el profesional, el niño presenta algunas lesiones pero ninguna de gravedad a simple vista. En ese sentido, precisó que tiene escoriaciones y una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo, lesiones que actualmente están siendo tratadas por el equipo médico.

De todos modos, Ledesma evitó afirmar que el menor se encuentre fuera de peligro y remarcó que los médicos mantienen una vigilancia constante sobre su evolución. “Desde su ingreso, el paciente continúa en las mismas condiciones clínicas”, indicó.

En paralelo, el hospital activó protocolos de contención emocional y acompañamiento, debido a la tragedia familiar que rodea al caso. El niño permanece acompañado por una tía paterna, mientras interviene un equipo interdisciplinario del centro de salud, con participación del área de salud mental.

“Por las características de lo ocurrido, el hospital trabaja con protocolos específicos. El equipo de salud mental es fundamental para abordar una situación de estas características”, explicó el director del Alassia.

Si el cuadro clínico continúa estable, los médicos no descartan que en las próximas horas el paciente pueda ser trasladado desde terapia intensiva a una sala común, donde continuará su recuperación.