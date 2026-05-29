Colón viajó a Buenos Aires con el equipo prácticamente confirmado

Este viernes por la manaña, el plantel de Colón emprendió el viaje en micro rumbo a Buenos Aires para el partido ante Almirante Brown

El plantel de Colón viajó este viernes por la mañana a Buenos Aires.

El e ntrenador de Colón Ezequiel Medrán tomó una medida particular . La misma tiene que ver con que el plantel sabalero viajó este viernes muy temprano rumbo a Buenos Aires.

De esta manera, los jugadores se reunieron a las 7 en el predio 4 de junio para desayunar y luego viajar en micro . Por lo cual no entrenaron y tampoco lo harán por la tarde , ya que el cuerpo técnico prioriza el descanso de los futbolistas.

Fue sin dudas una semana atípica, dado que el lunes el plantel descansó y entrenó martes, miércoles y jueves en donde el DT dispuso de un ensayo futbolístico.

Allí Medrán incluyó a Federico Rasmussen y Federico Lértora en la formación titular y los que salieron fueron Sebastián Olmedo y Matías Muñoz.

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Así las cosas y de no mediar inconvenientes, la formación sabalera tendrá dos variantes en relación al último encuentro ante Mitre de Santiago del Estero.

Y es que tanto Rasmussen como Lértora respondieron de manera positiva en la práctica de fútbol. No obstante, en los trabajos de activación que se llevarán a cabo en la previa al partido serán claves para ver si están bien.

La formación sabalera será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.